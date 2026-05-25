Kurban Bayramı’nda teşrik tekbirleri, İslam kaynaklarında yer alan rivayetlere göre arefe günü sabah namazı ile birlikte başlar. Hz. Peygamber’in (s.a.s.) uygulamasına dayandırılan bu zamanlama, sabah namazının ardından getirilen ilk tekbirle birlikte ibadet sürecini başlatır. Peki, Kurban Bayramı Teşrik tekbirleri ne zaman başlar, ne zaman biter? Teşrik tekbirleri nasıl okunur? Detaylar haberimizde.

KURBAN BAYRAMI TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Arefe gününden itibaren başlayan bu uygulama, bayram günleri boyunca farz namazların ardından düzenli şekilde devam eder ve Müslümanların bayram ibadetlerini belirli bir disiplin içinde yerine getirmesine imkân sağlar.

KURBAN BAYRAMI TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN BİTER?

Teşrik tekbirlerinin sona erme vakti, bayramın dördüncü günü ikindi namazıdır. Bu vakit, teşrik günlerinin sonu olarak kabul edilir ve ikindi namazının ardından tekbir getirme uygulaması sona erer. Arefe günü sabah namazıyla başlayan süreç, bayramın son gününe kadar devam eden belirli bir ibadet aralığını kapsar ve bu süre dışında teşrik tekbirleri getirilmez.

TEŞRİK TEKBİRLERİ NASIL OKUNUR?

Teşrik tekbirleri, her farz namazın ardından bir defa okunan özel bir zikirdir. Arapça metni “Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir. Bu cümle Allah’ın yüceliğini, birliğini ve hamdin yalnızca O’na ait olduğunu ifade eder. Uygulama, arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar toplam 23 vakit boyunca sürer ve her farz namazdan sonra bir kez getirilir.

TEŞRİK TEKBİRİ VACİP MİDİR?

Hanefî mezhebine göre teşrik tekbirleri, arefe günü sabah namazından başlayıp bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eden süreçte her farz namazın ardından getirilmesi vacip kabul edilen bir uygulamadır. Bu hüküm kadın ve erkek tüm Müslümanları kapsar. Teşrik günleri içinde kılınan veya kaza edilen namazlarla birlikte tekbir de getirilir, ancak teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilen namazlarda tekbir söylenmez. Şâfiî mezhebinde ise teşrik tekbirleri vacip değil, sünnet olarak değerlendirilir.