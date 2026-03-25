Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? Hükümet kararıyla 9 güne uzatılabilir

2026 yılı Kurban Bayramı tarihleri belli oldu. Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Bayramın hangi günlere denk geldiği ve tatil süresi şimdiden merak konusu haline geldi.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü ise 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Takvimde yer alan bilgilere göre bayram dört gün sürecek ve 30 Mayıs Cumartesi günü sona erecek.

Bayram günleri sırasıyla 27 Mayıs Çarşamba, 28 Mayıs Perşembe, 29 Mayıs Cuma ve 30 Mayıs Cumartesi olarak yer alıyor. Bu tarihler doğrultusunda resmi bayram süresi dört gün olarak uygulanacak. Arefe günü ise bayramdan bir gün önce, 26 Mayıs Salı günü olacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN OLUR MU, UZATILACAK MI?

Kurban Bayramı’nın 2026 yılında hafta ortasına denk gelmesi nedeniyle tatilin uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin beklentiler gündemde yer alıyor. Bayramın çarşamba günü başlamasıyla birlikte hafta sonuyla birleştirilmesi ihtimali konuşuluyor.

Ancak bayram tatilinin uzatılmasına yönelik herhangi bir resmi karar bulunmuyor. Tatilin süresiyle ilgili nihai kararın hükümet tarafından alınacak olası bir karar ile ilerleyen süreçte açıklanması bekleniyor.