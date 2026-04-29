Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ücreti belli oldu mu, ne kadar?

Kurban Bayramı emekli ikramiyeleriyle ilgili ödeme takvimi ve tutarları, bayram öncesi en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. “Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak?” ve “İkramiye ücreti belli oldu mu, ne kadar olacak?” soruları milyonlarca emekli tarafından araştırılırken, gözler SGK’dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Detaylar haberin devamında...

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ YATTI MI?

2026 yılı Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri henüz hesaplara yatırılmadı. SGK tarafından yapılacak resmi açıklama ile ödeme sürecinin netleşmesi bekleniyor.

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı 27 Mayıs 2026 tarihinde başlayacağı için emekli ikramiyelerinin bayramdan önceki hafta içinde hesaplara yatırılması öngörülüyor. Ödemelerin 18–25 Mayıs 2026 tarihleri arasında kademeli şekilde yapılması ve en geç 22 Mayıs 2026’ya kadar tamamlanması bekleniyor.

SON DURUM NEDİR?

Şu an için Kurban Bayramı emekli ikramiyelerine ilişkin SGK tarafından açıklanmış resmi bir ödeme takvimi bulunmuyor. Ancak belirlenen tutarın 4.000 TL olduğu ve ödemelerin SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında hak sahiplerine bayram öncesinde yatırılacağı yönünde beklenti devam ediyor.