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Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi olan “Kevser Suresi” kaç ayettir?

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Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi olan “Kevser Suresi” kaç ayettir?
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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında dini kültüre ilişkin sorular, ekran başındaki izleyicilerin de ilgisini çekmeye devam ediyor. Yarışmanın son bölümünde yarışmacının karşısına 200.000 TL değerindeki soru olarak Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresiyle ilgili bir soru çıktı. İzleyiciler, Kevser Suresi’nin kaç ayetten oluştuğunu araştırmaya başladı.

Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi olan Kevser Suresi 3 ayetten oluşuyor. Mekke döneminde indirilen sure, Kur’an-ı Kerim’in 108. suresi olarak yer alıyor. İşte sorunun doğru cevabı ve Kevser Suresi’ne ilişkin merak edilenler.

KUR’AN-I KERİM’İN EN KISA SURESİ OLAN “KEVSER SURESİ” KAÇ AYETTİR?

A) 1

B) 3

C) 5

D) 9

Doğru cevap: B) 3


KEVSER SURESİ NEDİR?

Kevser Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 108. suresi. Mekke döneminde indirilen sure 3 ayetten oluşuyor ve Kur’an-ı Kerim’in en kısa suresi olarak biliniyor. Sure, adını ilk ayette geçen “kevser” kelimesinden alıyor. Kevser kelimesi “çok fazla hayır ve bereket” anlamına geliyor. Bazı yorumlarda cennette bulunan bir ırmağın ya da havuzun adı olarak da açıklanıyor.

KEVSER SURESİ ANLAMI NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı mealine göre Kevser Suresi’nin anlamı şöyle:

Şüphesiz biz sana Kevser’i verdik.

Öyleyse Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Doğrusu sana buğzeden, soyu kesik olanın ta kendisidir.

KEVSER SURESİ NE ZAMAN OKUNUR?

Kısa ve ezberlenmesi kolay olan Kevser Suresi, namazlarda zammı sure olarak sıkça okunuyor. Sure, özellikle namaz kılmayı yeni öğrenenlerin ilk ezberlediği sureler arasında yer alıyor.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

1: Kur’an-ı Kerim’de tek ayetten oluşan bir sure bulunmuyor. En kısa sureler 3 ayetten oluşuyor.

5: Kevser Suresi 5 ayet değil. Kur’an-ı Kerim’de 5 ayetten oluşan sureler arasında Kadir Suresi ve Fil Suresi yer alıyor.

9: Kevser Suresi’nin ayet sayısı 9 değil. Kur’an-ı Kerim’in son bölümündeki kısa surelerin çoğu 3 ile 11 ayet arasında değişiyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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