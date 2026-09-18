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Ekranların dikkat çeken yapımlarından Kuralsız Sokaklar hakkında izleyicilerin araştırdığı konu belli oldu. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmaması sonrası “Kuralsız Sokaklar neden yok, Kuralsız Sokaklar bitti mi?” soruları gündeme gelirken, dizinin akıbeti merak konusu oldu.

KURALSIZ SOKAKLAR NEDEN YOK, BİTTİ Mİ? 18 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI

Mert Öztürk'ün sunumuyla ekrana gelen Kuralsız Sokaklar, yayın hayatına başladığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekti. Dünyanın farklı noktalarından hazırlanan görüntüleri ekranlara taşıyan programın yeni bölümünün 18 Eylül akşamı yayın akışında yer almaması, izleyicilerde “Kuralsız Sokaklar neden yok, bitti mi?” sorusunu gündeme getirdi.

KURALSIZ SOKAKLAR NEDEN YOK

Kanal D ekranlarında yayınlanan Kuralsız Sokaklar'ın 18 Eylül 2026 tarihli yayın akışında yer almaması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı. Programın takipçileri yeni bölümün neden yayınlanmadığını ve ekranlara ne zaman döneceğini araştırmaya başladı.

Kanal D'nin bu akşamki yayın akışında Haysiyet dizisi yer alıyor. Yaz sezonunun sona ermesinin ardından televizyon kanallarında birçok program ve dizinin yayın günlerinde değişiklik yapılırken, Kuralsız Sokaklar'ın da bu süreç nedeniyle yeni bölümünün ekrana gelmediği değerlendiriliyor.

KURALSIZ SOKAKLAR BİTTİ Mİ?

Kuralsız Sokaklar'ın 18 Eylül akşamı yayınlanmaması, programın final yapıp yapmadığı konusunda da merak oluşturdu. Ancak yalnızca bir bölümün yayın akışında yer almaması, programın kesin olarak sona erdiği anlamına gelmiyor.

Mert Öztürk'ün sunduğu program, farklı ülkelerdeki sıra dışı yaşamları ve dikkat çeken görüntüleri izleyiciyle buluşturmasıyla öne çıkıyor. Programın yeni bölümlerinin ne zaman yayınlanacağına ilişkin Kanal D'nin yayın planlaması belirleyici olacak.

18 EYLÜL KANAL D YAYIN AKIŞI

Kanal D'nin 18 Eylül 2026 tarihli yayın akışında yer alan programlar şöyle:

07.00 – İkizler Memo

09.00 – Yaprak Dökümü

11.30 – Haysiyet

14.00 – Gelinim Mutfakta

16.45 – Üç Kız Kardeş

18.30 – Kanal D Ana Haber

20.00 – Haysiyet

Kuralsız Sokaklar'ın yeni bölümünün yayın akışında yer almaması nedeniyle programın takipçileri, “Kuralsız Sokaklar yeni bölüm ne zaman?” sorusunun yanıtını bekliyor.