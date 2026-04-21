Kupada görülen kart ligde geçerli mi, Ziraat Türkiye Kupası'nda görülen sarı kart kırmızı kart cezası ligde çekiliyor mu?

Futbolda disiplin talimatları kapsamında en çok kafa karıştıran konulardan biri de kupa maçlarında alınan kartların lig maçlarına etkisi oluyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda sarı kart veya kırmızı kart gören oyuncuların cezalarının Süper Lig’e taşınıp taşınmadığı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Özellikle kritik eşleşmeler öncesinde bu kural, teknik ekipler ve futbolcular açısından büyük önem taşıyor.

KUPADA GÖRÜLEN KIRMIZI KART LİGDE GEÇERLİ Mİ? TFF KURALI MERAK EDİLİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından uygulanan disiplin talimatları, lig ve kupa organizasyonlarını ayrı kategorilerde değerlendiriyor. Bu nedenle futbolseverler sık sık “Türkiye Kupası’nda görülen kırmızı kart ligde geçerli mi?” sorusuna yanıt arıyor. Kart cezalarının hangi müsabakalarda geçerli olduğu ise ihlalin türüne göre değişiklik gösterebiliyor.

KIRMIZI KART CEZALARI LİG VE KUPA MAÇLARINI NASIL ETKİLİYOR?

TFF Futbol Disiplin Talimatı’na göre kırmızı kartın nedeni cezanın kapsamını belirliyor. Doğrudan oyun dışı kalmayı gerektiren sportmenlik dışı hareketler, sert faul ya da hakaret gibi durumlarda verilen cezalar tüm resmi müsabakaları kapsayabiliyor. Bu durumda Türkiye Kupası’nda kırmızı kart gören bir futbolcu, Süper Lig karşılaşmalarında da forma giyemiyor.

İKİNCİ SARI KART VE DOĞRUDAN KIRMIZI KART ARASINDAKİ FARK

İkinci sarı karttan kaynaklanan kırmızı kartlarda ise durum farklı işliyor. Bu tür cezalar genellikle yalnızca ilgili organizasyon içinde geçerli oluyor ve lig maçlarına otomatik olarak yansımıyor. Ancak disiplin kurulu tarafından verilen ek yaptırımlar söz konusu olduğunda ceza kapsamı genişleyebiliyor.

LİGDE GÖRÜLEN KARTLAR KUPA MAÇLARINI ETKİLER Mİ?

Süper Lig’de alınan kart cezaları da benzer bir sistemle değerlendiriliyor. Oyuncu, gördüğü kartın türüne göre cezasını sadece ligde ya da tüm resmi müsabakalarda çekebiliyor. Özellikle doğrudan kırmızı kartlarda verilen ağır cezalar, kupa maçlarını da kapsayabiliyor.

KART CEZALARINDA TEMEL KRİTER NE?

Genel olarak kart cezalarının hangi turnuvada geçerli olacağı, ihlalin ağırlığı ve disiplin kurulunun verdiği karar doğrultusunda belirleniyor. Bu nedenle her kırmızı kart aynı sonucu doğurmuyor ve durum olayın içeriğine göre farklılık gösterebiliyor.