Kunal Shah kimdir? WhatsApp'ın yeni CEO'su Kunal Shah kaç yaşında, nereli?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp'ta yeni bir dönem başladı. Meta'nın aldığı kararla CEO koltuğuna oturan Kunal Shah, teknoloji ve finans dünyasındaki başarılı girişimleriyle dikkat çekiyor. WhatsApp'ın yeni CEO'sunun açıklanmasının ardından Kunal Shah'ın hayatı, kariyeri ve başarı hikâyesi arama motorlarında en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Kunal Shah kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KUNAL SHAH KİMDİR?

Kunal Shah, 30 Mayıs 1979 doğumlu Hintli girişimci ve melek yatırımcıdır. Teknoloji ve finans sektöründeki girişimleriyle tanınan Shah, çevrimiçi kontör yükleme platformu FreeCharge'ın kurucu ortaklarından biri olarak adını duyurdu. Daha sonra kredi kartı kullanıcılarına yönelik ödül platformu CRED'i kurarak Hindistan'ın önde gelen teknoloji girişimcileri arasında yer aldı. Haziran 2026 itibarıyla WhatsApp'ın CEO'luk görevine getirildi.

KUNAL SHAH KAÇ YAŞINDA?

30 Mayıs 1979 tarihinde doğan Kunal Shah, 2026 yılı itibarıyla 47 yaşındadır.

KUNAL SHAH NERELİ?

Kunal Shah, Hindistan'ın finans ve teknoloji merkezlerinden biri olan Mumbai'de doğup büyümüştür. Eğitim hayatını da Mumbai'de sürdürmüştür.

KUNAL SHAH'IN KARİYERİ

Kunal Shah, eğitim hayatı sırasında girişimcilik dünyasına adım attı. Mumbai'deki Wilson College'da felsefe eğitimi aldıktan sonra Narsee Monjee Institute of Management Studies'te (NMIMS) MBA programına başladı ancak eğitimini tamamlamadan iş hayatına yöneldi.

2009 yılında nakit iade sistemi üzerine kurulu PaisaBack adlı girişimi hayata geçiren Shah, bu projeyi geliştirerek 2010 yılında Sandeep Tandon ile birlikte FreeCharge'ı kurdu. FreeCharge kısa sürede Hindistan'ın en popüler dijital ödeme ve kontör yükleme platformlarından biri haline geldi ve 2015 yılında Snapdeal tarafından yaklaşık 400 milyon dolar değerindeki anlaşmayla satın alındı.

FreeCharge'ın satışının ardından aktif bir melek yatırımcı olarak teknoloji girişimlerine destek veren Shah, 2018 yılında CRED'i kurdu. Kredi kartı kullanıcılarına ödül sistemi sunan CRED, kısa sürede Hindistan'ın en tanınan fintech markalarından biri oldu ve kredi ile sigorta alanlarına da genişledi.

2026 yılında WhatsApp CEO'su Will Cathcart'ın yerine geçen Kunal Shah, dünyanın en büyük mesajlaşma platformlarından birinin liderliğini üstlendi. Girişimcilik kariyeri boyunca yüzlerce teknoloji yatırımına imza atan Shah, Hindistan'ın en etkili iş insanları arasında gösterilmektedir.