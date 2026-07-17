Kulüp yöneticileri bahis operasyonu SON DAKİKA! Hangi kulüp yöneticileri gözaltına alındı? (TAM LİSTE)

İstanbul merkezli gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 19 şüpheli hakkında gözaltı işlemi yapıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, hangi kulüp yöneticileri gözaltına alındı? Detaylar...

KULÜP YÖNETİCİLERİ BAHİS OPERASYONU SON DAKİKA!

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli operasyon düzenlendi. Adalet Bakanı Akın Gürlek tarafından yapılan açıklamada, operasyonlarda 19 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Soruşturmanın; yasa dışı bahis, sporda şiddet, bahis şikesi ve suçtan elde edilen gelirlerle mücadele kapsamında yürütüldüğü aktarıldı.

Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında elde edilen verilerin ve analizlerin birlikte değerlendirildiğini belirterek, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin tespitler yapıldığını ifade etti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen süreç kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheli hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

HANGİ KULÜP YÖNETİCİLERİ GÖZALTINA ALINDI?

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin kimlik bilgileri ve görev yaptıkları kulüpler hakkında resmi açıklama yapılmadı.

Soruşturma sürecinin devam ettiği belirtilirken, yetkili makamlar tarafından paylaşılacak resmi bilgiler doğrultusunda gözaltına alınan kişilere ilişkin detaylar netleşecek.

BAHİS HAREKETLERİNE İLİŞKİN BULGULAR İNCELENDİ

Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizlerinin birlikte değerlendirildiğini açıkladı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda, Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerinin bahis hareketlerine ilişkin önemli bulgular elde edildiği belirtildi.

Bu kapsamda İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirilerek 19 şüpheli hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

İSTANBUL MERKEZLİ OPERASYON GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soruşturma kapsamında operasyonların İstanbul merkezli olarak eş zamanlı şekilde gerçekleştirildiği açıklandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, açıklamasında soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonları gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne ve süreçte görev alan kamu görevlilerine teşekkür etti.

ŞAİBELİ YAPI VE İLİŞKİLERİN ÜZERİNE KARARLILIKLA GİDİLECEK

Adalet Bakanı Akın Gürlek, temiz futbolun tesis edilmesi ve sporun güvenilirliğinin korunması amacıyla yargısal sürecin devam edeceğini ifade etti.

Gürlek, sporun ruhunu zedeleyen, futbolun güvenilirliğine gölge düşüren her türlü şaibeli yapı, ilişki ve eylemin üzerine kararlılıkla gidileceğini belirtti.

Soruşturma kapsamında gelişmeler, yetkili makamların yapacağı resmi açıklamalar doğrultusunda takip edilecek.