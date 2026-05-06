Kübra Yapıcı'yı kim öldürdü? Kübra Yapıcı'nın katilleri belli oldu mu? SON DAKİKA! Kübra Yapıcı olayı nedir?

Türkiye’nin gündemine oturan Kübra Yapıcı olayı, gizemini koruyan detaylarıyla merak uyandırmaya devam ediyor. Genç kadının hayatını kaybetmesi sonrası “Kübra Yapıcı’yı kim öldürdü?”, “Katilleri belli oldu mu?” ve “Olayın aslı ne?” soruları gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı. Soruşturma dosyasına yansıyan çarpıcı iddialar ve ortaya çıkan yeni gelişmeler, olayın seyrini değiştirir mi sorusunu beraberinde getirirken, kamuoyu bu esrarengiz olayda gerçeklerin açığa çıkmasını bekliyor. Kübra Yapıcı olayına dair merak edilen tüm detaylar haberin devamında…

KÜBRA YAPICI'NIN KATİLİ BELLİ OLDU MU?

Adalet Bakanı’nın hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması yönündeki kararlı duruşu, Başsavcılıklar ile Güvenlik güçlerinin güçlü koordinasyonu sahada karşılığını buldu. Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarının faili meçhul suçları araştırma birimleriyle koordineli hızlı reaksiyonu ve acılı baba Yunus Yapıcı’nın birebir iz sürmesi sayesinde Kübra Yapıcı cinayeti kısa sürede aydınlatıldı.

KÜBRA YAPICI OLAYI NEDİR?

Antalya'da yaşayan Kübra Yapıcı'dan 30 Nisan gecesi saat 02.00'den itibaren haber alınamaması üzerine ailesi alarma geçti. Baba Yunus Yapıcı'nın Serik Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruyla devletin ilgili tüm birimleri harekete geçirildi. Güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyen ekipler, genç kadının gece saat 03.30 sıralarında Kepez'deki bir kafede iki erkekle birlikte olduğu ve saat 04.45'te bu kişilerle mekandan ayrıldığı güvenlik kameralarıyla belirledi. Kübra'nın en son "Ata" ve "Umut" isimli iki şahısla görüldüğünü tespit edildi.

ÇELİŞKİLİ İFADELER DİKKAT ÇEKTİ!

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar, Kübra'yı bir market önünde bıraktığını iddia ederek suçlamaları reddetti. Ancak polis ve savcılığın titiz çalışması sonucu, söz konusu saatlerde marketin kapalı olduğu belirlendi. Şüphelerin odağındaki isimlerin gerçek kimliklerine ise acılı babanın yürüttüğü bireysel araştırma ve savcılıkla paylaştığı kritik bilgiler sayesinde ulaşıldı.

İTİRAFI KAN DONDURDU

Elde edilen deliller doğrultusunda gözaltına alınan şüpheli İlyas Umut Dalğar'ın emniyetteki ifadesi, vahşetin boyutlarını gözler önüne serdi. Dalğar ifadesinde, Kübra Yapıcı'nın diğer şüpheli Ata Berk Sezen'e borcu olduğunu ve bu sebeple Burdur'daki ormanlık alana götürülerek silahla öldürüldüğünü itiraf etti.

İtirafa göre zanlılar, olay sonrası Kübra Yapıcı'nın cesedini önce ormanlık alana gömdü. Daha sonra delilleri yok etmek amacıyla cesedi yeniden çıkararak ateşe verdi. Cinayetin izlerini tamamen ortadan kaldırmak isteyen şüphelilerin, ceset parçalarının bir kısmını da baraj sularına attığı iddia edildi.

KEMİK PARÇALARINA ULAŞILDI

İtirafın ardından Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma ekipleri bölgede geniş çaplı arama başlattı. Şüphelinin gösterdiği ormanlık alanda yapılan kazı ve incelemelerde, Kübra Yapıcı'ya ait olduğu değerlendirilen yanmış ceset parçalarına ulaşıldı.

FİRARİ ŞÜPHELİ İSTANBUL'DA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında İlyas Umut Dalğar tutuklanırken, cinayetin azmettiricisi ve asıl faili olduğu değerlendirilen Ata Berk Sezen, emniyet güçlerinin başarılı operasyonuyla İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Suç mahalli Burdur sınırları içerisinde kaldığı için soruşturma ve yargılama sürecinin Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüleceği bildirildi.

BABANIN İNADI VE DEVLETİN KARARLILIĞI ÇÖZDÜ

Kübra Yapıcı cinayetinin kısa sürede aydınlatılmasında; Adalet ile İçişleri Bakanlıklarının koordineli çalışması, üç farklı başsavcılığın emniyet ve jandarma ile yürüttüğü titiz soruşturma ve kızını arayan bir babanın kararlı takibi büyük rol oynadı. Bu başarılı operasyon, faili meçhul bırakılmaya çalışılan dosyalarda devletin tüm kurumlarıyla nasıl hızlı ve etkili reaksiyon gösterdiğini bir kez daha kanıtladı.

30 NİSAN'DA KAYBOLMUŞTU

Adalet Bakanı Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 'Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı kılma' vizyonumuz doğrultusunda Adalet ve İçişleri Bakanlıkları olarak faili meçhul dosyalara karşı ortaya koyduğumuz irade ile dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı. Antalya'da 30 Nisan gecesi kaybolan Kübra Yapıcı evladımızın katil zanlıları; Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile emniyet ve jandarma teşkilatlarımızın güçlü koordinasyonu sayesinde kıskıvrak yakalandı. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettiği bu süreçte; hızlı reaksiyon, etkin teknik takip ve kurumlar arası iş birliğiyle çelişkili ifadeler deşifre edildi, cinayetin işlendiği yer ve deliller tek tek ortaya çıkartıldı, failler farklı illerde yakalanarak adalete teslim edildi" ifadelerine yer verdi.

Hiçbir dosyanın faili meçhul olarak kalmaması için çalışmaya devam edeceklerini belirten Bakan Gürlek, "Yürüttükleri titiz soruşturma dolayısıyla Manavgat, Serik ve Burdur Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; büyük bir özveri ile çalışan emniyet ve jandarma teşkilatlarımıza, soruşturmanın seyrine HTS-baz verilerini ivedilikle paylaşarak önemli katkı sunan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumuza teşekkür ediyorum. Hiçbir suçun cezasız kalmaması, hiçbir dosyanın faili meçhul olarak karanlıkta bırakılmaması için adalet ve güvenlik teşkilatları olarak eş güdüm içerisinde omuz omuza çalışmaya devam edeceğiz. Bu acı olayda metanetini koruyarak evladının izini süren acılı babaya başsağlığı diliyor; adaletin tesisi için gece gündüz demeden görev yapan tüm yargı ve güvenlik mensuplarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.