Kübra Karaarslan'ın babası kimdir? TikTok fenomeni Kübra Karaarslan'ın babası imam mı?

23 Mart 2026 tarihinde Türkiye gündemini derinden sarsan bir olay yaşandı: sosyal medya fenomeni Kübra Karaarslan, Osmangazi Köprüsü’nde intihar etti. Osman Şevket Karaarslan’ın kızı olarak tanınan genç fenomenin ölümü, hem dijital dünyada hem de geleneksel medyada geniş yankı buldu. Olayın ardından kamuoyunun en çok merak ettiği konuların başında “Kübra Karaarslan’ın babası kimdir?” ve “TikTok fenomeni Kübra Karaarslan’ın babası imam mı?” soruları yer aldı. Bu haberimizde tüm detaylarıyla bu sorulara yanıt veriyoruz.

KÜBRA KARAARSLAN’IN HAYATI VE SOSYAL MEDYA SERÜVENİ

Kübra Karaarslan, özellikle TikTok platformunda eğlenceli paylaşımlar, günlük hayat kesitleri ve samimi videolarıyla kısa sürede büyük bir takipçi kitlesi edindi. Genç fenomen, 21 yaşında genç bir içerik üreticisiydi ve takipçileriyle güçlü bir bağ kurmuştu. Ancak 23 Mart’ta Osmangazi Köprüsü’ne çıkarak yaşamına son verdi. Olaydan önce bir süre tüm sosyal medya hesaplarını kapattığı ve dijital dünyadan uzaklaşmayı tercih ettiği öğrenildi.

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, olay günü Karaarslan köprünün Yalova Altınova kısmındaki korkuluklara çıktı; vatandaşların uzun süren ikna çabalarına rağmen kendini metrelerce yüksekten boşluğa bıraktı. Görüntülerde, çevrede bulunan kişiler genç kadını kurtarmak için yoğun çaba gösteriyorlar fakat başarılı olamıyorlar.

KÜBRA KARAARSLAN’IN BABASI KİMDİR?

Kübra Karaarslan’ın babası, İstanbul Ümraniye’de görev yapan Osman Şevket Karaarslan’dır. Karaarslan, Ümraniye’deki Hz. Yusuf Camii’nde imam hatip olarak görev yapmaktaydı; yani dini hizmet görevini icra eden bir din görevlisidir.

Olayın ardından yapılan çalışmalar ve cenaze bilgileri, genç fenomenin aile bağlarının bu önemli dini konumla bağlantılı olduğunu ortaya koydu. Cenaze, Ümraniye’de Hz. Yusuf Camii’nde kılınan namazın ardından İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze törenine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım da katıldı.

TİKTOK FENOMENİ KÜBRA KARAARSLAN’IN BABASI İMAM MI?

Evet; basında çıkan bilgiler doğrultusunda Kübra Karaarslan’ın babasının imam olduğu resmi belgelerle doğrulandı. Osman Şevket Karaarslan, İstanbul Ümraniye’de görev yapan imam hatiplerden biridir ve Hz. Yusuf Camii’nde imamlık yapıyordu. Bu bilgi, olay sonrası yapılan tespitlerde netleşti.

Medya kaynakları, babasının imamlık görevini ve bu durumun kamuoyunda ilgi uyandıran bir detay olduğunu aktardı. Genç fenomenin yaşamının son döneminde sosyal medya hesaplarını kapatması ve ardından trajik şekilde hayatına son vermesi, geniş yankı uyandırdı.