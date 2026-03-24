Kubilay Kaan Kundakçı olayı, 19 Mart gecesi İstanbul Ümraniye'de gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 20 yaşındaki amatör futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybetmesinin ardından 8 kişi gözaltına alındı ardından 7 kişi tutuklandı. Peki, Kubilay Kaan Kundakçı'yı kim öldürdü? Aleyna Kalaycıoğlu Canbay olayı nedir? Detaylar...

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI OLAYI NEDİR?

Olayın başlangıcında rapçi Vahap Canbay (Canbay), kendisinden şiddet gördüğü iddiasıyla ayrıldığı Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak istemiştir. Canbay, bu süreçte Aleyna ile ortak tanıdıkları olan Kars 36 Spor Kulübü futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım istemiştir. Kundakçı, yaşanacaklardan habersiz olarak Canbay'ın yardım isteğini kabul etmiştir.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI'YI KİM ÖLDÜRDÜ?

Olay gecesi, Canbay ve Kundakçı stüdyonun önünde beklerken, bulundukları sokağa çakarlı ve sirenli iki araç girmiştir. Çakarlı lüks araçtan inen bir kişi gruba ateş açmıştır ve bu saldırı sonucu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmiştir.

Kundakçı'nın ailesi, oğullarının ölümünden Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu (28)'nun sorumlu olduğunu iddia etmiştir.

OLAYIN ARKA PLANINDA RAPÇİ CANBAY VE ALEYNA KALAYCIOĞLU İLİŞKİSİ

Rapçi Vahap Canbay, olay gecesi gazetecilere şunları anlatmıştır:

Olay 5 saniye içinde gerçekleşmiştir.

Kundakçı, Aleyna ile görüşüp eve gelmediğini öğrendiğinde arabadan ayrılmayı önermiştir.

Canbay, olay sırasında arabada beklerken tanımadığı kişiler tarafından saldırıya uğradıklarını ifade etmiştir.

Bu iddialar, olayın arka planında Canbay ve Aleyna'nın ilişkisiyle bağlantılı bir gerginlik olduğunu göstermektedir.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI'NIN AİLESİNİN AÇIKLAMALARI





ANNE ÜLKER KUNDAKÇI

Anne Ülker Kundakçı, oğluyla son konuşmasını anlatmıştır:

Oğlunu en son olaydan 1 saat önce aramış ve "Vahap abiyle Aleyna ablaya gittim" demiştir.

Kundakçı, Aleyna'nın annesi ile görüşmek istemiş ancak reddedilmiştir.

Anne, oğlunun ölümüyle ilgili olarak, "Bu olayı sadece Aleyna ve annesi çözecek" demiştir.

BABA CEMİL KUNDAKÇI

Baba Cemil Kundakçı, olayın nasıl gerçekleştiğini şöyle anlatmıştır:

Oğlunu bayram tatili için İstanbul'a gelmişken kaybettiklerini söylemiştir.

Kundakçı'nın iyilik yapmak için gittiği yerde öldürüldüğünü vurgulamıştır.

Saldırının çakarlı araçla ve rastgele ateş edilerek yapıldığını belirtmiştir.

ALEYNA KALAYCIOĞLU VE AİLESİNİN GÖZALTILARI

Olay sonrasında Aleyna Kalaycıoğlu ve ailesi gözaltına alınmıştır:

Aleyna Kalaycıoğlu 20 Mart günü gözaltına alınmıştır.

Aleyna'nın annesi Zuhal Kalaycıoğlu, kızının rapçi Canbay'dan üç kez ayrıldığını ve fiziksel şiddet gördüğünü ifade etmiştir.

Soruşturma kapsamında, Alaattin Kadayıfçıoğlu Beşiktaş'ta saklandığı evde yakalanmış ve olayda kullandığı düşünülen silah ele geçirilmiştir.

TUTUKLAMALAR VE SORUŞTURMA

Ümraniye'deki silahlı saldırıda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklanmıştır.

Diğer şüpheliler A.Ö. ve Z.K., adli kontrolle serbest bırakılmıştır.

Savcılık işlemleri sonrasında B.K. da serbest bırakılmıştır.

Soruşturma devam etmektedir ve olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması beklenmektedir.