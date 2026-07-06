Haberler

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Canbay hakkında ne karar verildi, davada son durum nedir?

Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Canbay hakkında ne karar verildi, davada son durum nedir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kamuoyunun yakından takip ettiği Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Davada adı geçen Canbay hakkında verilen kararın ardından, olayın ayrıntıları ve yargı sürecindeki son durum yeniden gündeme geldi. Kararın açıklanmasının ardından vatandaşlar, "Canbay hakkında ne karar verildi?", "Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında son durum ne?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Canbay hakkında ne karar verildi, davada son durum nedir?

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin görülen davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mahkemenin Canbay hakkında verdiği karar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, davanın son durumu da merak konusu oldu. "Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde son dakika gelişmesi ne?", "Canbay hakkında hangi karar verildi?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte davaya ilişkin son gelişmeler ve mahkeme sürecinin ayrıntıları…

RAPÇİ CANBAY HAKKINDA NE KARAR VERİLDİ?

İstanbul'da Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıda aynı araçta bulunan rapçi Vahap Canbay'ın, "Hedef bendim" diyerek aralarında Aleyna Kalaycıoğlu'nun da bulunduğu 10 kişiden şikayetçi olması üzerine yürütülen soruşturmada karar çıktı. Savcılık, Canbay'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs eyleminin bulunmadığına hükmederek takipsizlik kararı verdi.

CANBAY NE İFADE VERDİ?

Canbay, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde saldırgan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun asıl hedefinin kendisi olduğunu iddia etti. Olay anında kurşunun yanındaki arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'ya isabet ettiğini belirten ünlü rapçi, Kadayıfçıoğlu'nun kendisine yönelik cinayet eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığını öne sürdü.

SAVCILIK NE KARAR VERDİ?

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle mercek altına alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; şüpheli Kadayıfçıoğlu'nun araç içerisindeki maktul Kundakçı'yı doğrudan hedef aldığı, müşteki Vahap Canbay'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirilebilecek herhangi bir somut eyleminin bulunmadığı tespit edildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda savcılık kararını açıkladı. Sabah'ta yer alan habere göre; 'Kasten öldürme/yardım etme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suçluyu kayırma' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamaları kapsamında soruşturulan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 10 şüpheli hakkında, müşteki Canbay'ın iddiaları yönünden kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) karar verildi.

Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek

Ankara'da ilk kez sokağa indi! Markayı fark eden gururunu saklamıyor
ABD saldırılarında öldüğü iddia edilen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi

Öldüğü söylenen Ahmedinejad aylar sonra görüntülendi
Ekmekte yeni dönem! Büyük fırınlara düzenleme geliyor

Bakanlık düğmeye bastı! Ekmekte yeni dönem başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler
Sürücüler dikkat! Bu hatayı yapanın ehliyeti kalıcı olarak iptal olacak

Bu hatayı yapan yandı! Ehliyeti geçici değil kalıcı iptal edilecek
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına saldıran kadın asıl şimdi yandı

Plajda oturan başörtülü anne ve kızına saldıran kadın asıl şimdi yandı
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
MSÜ Bando Okulu'nun ilk kadın öğrencilerinden ilham veren çağrı

1831'den beri bir ilk! MSÜ'de tarihi dönem
Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Pasifik'te sular ısındı! Çin'den dünyayı alarma geçiren adım