Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde yeni gelişme: Canbay hakkında ne karar verildi, davada son durum nedir?

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin görülen davada yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mahkemenin Canbay hakkında verdiği karar kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, davanın son durumu da merak konusu oldu. "Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde son dakika gelişmesi ne?", "Canbay hakkında hangi karar verildi?" soruları arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. İşte davaya ilişkin son gelişmeler ve mahkeme sürecinin ayrıntıları…

RAPÇİ CANBAY HAKKINDA NE KARAR VERİLDİ?

İstanbul'da Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırıda aynı araçta bulunan rapçi Vahap Canbay'ın, "Hedef bendim" diyerek aralarında Aleyna Kalaycıoğlu'nun da bulunduğu 10 kişiden şikayetçi olması üzerine yürütülen soruşturmada karar çıktı. Savcılık, Canbay'a yönelik kasten öldürmeye teşebbüs eyleminin bulunmadığına hükmederek takipsizlik kararı verdi.

CANBAY NE İFADE VERDİ?

Canbay, savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde saldırgan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun asıl hedefinin kendisi olduğunu iddia etti. Olay anında kurşunun yanındaki arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'ya isabet ettiğini belirten ünlü rapçi, Kadayıfçıoğlu'nun kendisine yönelik cinayet eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığını öne sürdü.

SAVCILIK NE KARAR VERDİ?

Şikayet üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Soruşturma dosyasına giren tanık ifadeleri, bilirkişi raporları ve olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri titizlikle mercek altına alındı.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda; şüpheli Kadayıfçıoğlu'nun araç içerisindeki maktul Kundakçı'yı doğrudan hedef aldığı, müşteki Vahap Canbay'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" olarak nitelendirilebilecek herhangi bir somut eyleminin bulunmadığı tespit edildi.

Elde edilen deliller doğrultusunda savcılık kararını açıkladı. Sabah'ta yer alan habere göre; 'Kasten öldürme/yardım etme', 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'Suçluyu kayırma' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlamaları kapsamında soruşturulan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun da aralarında bulunduğu toplam 10 şüpheli hakkında, müşteki Canbay'ın iddiaları yönünden kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına (takipsizlik) karar verildi.