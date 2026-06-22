Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde rapçi Canbay suçlu mu, ne açıklama yapıldı?

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin dava devam ederken, rapçi Canbay'ın adı yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada ve arama motorlarında "Canbay suçlu mu?" ve "Canbay ne dedi?" soruları yoğun şekilde araştırılırken, adliyede yaşanan son gelişmeler dikkat çekti. İşte Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında Canbay ile ilgili öne çıkan gelişmeler...

DAVADA SON DURUM NEDİR?

Aleyna Kalaycıoğlu'nun da sanıkları arasında yer aldığı Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma öncesi Kartal Anadolu Adliyesi'nde gergin anlar yaşandı. Duruşma salonu önünde karşı karşıya gelen taraflar arasında sözlü tartışma çıkarken, yaşanan olaylar adliye koridorlarında tansiyonun yükselmesine neden oldu.

ADLİYEDE GERGİN ANLAR YAŞANDI

Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi ile rapçi Vahap Canbay arasında duruşma öncesinde yaşanan tartışma dikkat çekti. Acılı aile, Canbay'a yönelik sert ifadeler kullanırken, taraflar arasındaki sözlü atışma kısa sürede çevredeki vatandaşların ve basın mensuplarının da dikkatini çekti.

AİLEDEN TEPKİ, CANBAY'DAN DUYGUSAL YANIT

Oğullarını kaybetmenin acısını yaşayan aile, Vahap Canbay'a yönelik çeşitli suçlamalarda bulunurken, Canbay ise yaşananların ardından duygusal anlar yaşayarak "Keşke ben ölseydim" ifadelerini kullandı. Olay sırasında taraflar arasındaki gerginliğin büyümesini güvenlik görevlileri önledi.

BASIN MENSUPLARIYLA GERGİNLİK YAŞANDI

Duruşma öncesi yaşanan hareketlilik sırasında adliyede görev yapan basın mensupları ile bazı kişiler arasında da kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olayların büyümesi önlenirken, duruşma süreci yoğun güvenlik önlemleri altında takip edildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği olay, 19 Mart tarihinde İstanbul'un Ümraniye ilçesinde meydana gelmişti. İddialara göre rapçi Vahap Canbay'ın da bulunduğu sırada yaşanan silahlı saldırıda ağır yaralanan Kundakçı, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamenin ardından dava süreci devam ederken, kamuoyu yargılamadan çıkacak kararı yakından takip ediyor.