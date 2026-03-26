Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesinin ardından ailesi medyanın odağı haline geldi. Bilinen bilgilere göre; acılı genç sporcunun annesi Ülker Kundakçı ve babası Cemil Kundakçı, olayın ardından yürütülen soruşturma sürecinde çeşitli açıklamalarda bulundu. Peki, Kubilay Kaan Kundakçı annesi Ülker Kundakçı, babası Cemil Kundakçı kimdir? Detaylar haberimizde.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI ANNESİ ÜLKER KUNDAKÇI, BABASI CEMİL KUNDAKÇI KİMDİR?

Aile, özellikle olayın perde arkasında farklı gelişmeler olabileceği yönünde değerlendirmelerde bulundu. Anne Ülker Kundakçı, doğrudan Aleyna Kalaycıoğlu’nu işaret ederek “O adamları oraya bilerek getirdi, engelleyebilirdi” ifadelerini kullandı. Baba Cemil Kundakçı da benzer şekilde, olay günü kişileri bir araya getirenin Kalaycıoğlu olduğunu savundu.

Cemil Kundakçı, oğlunun kendisiyle ilgili farklı iddialarla anılmasına sert tepki gösterdi. Aleyna Kalaycıoğlu’nun ifadesinde yer alan “Kubilay’ı Canbay aracılığıyla tanıyordum, Canbay’ın ayak işlerini yapardı” sözlerine karşı aile, “Oğlum böyle bir konumda değildi” diyerek sert bir duruş sergiledi. Aileye göre oğulları Kalaycıoğlu ve Canbay ile aynı odada kalmamıştı ve aralarında paylaşılan fotoğraflar da farklı bir ilişki bağlamını işaret ediyordu.

KUBİLAY KAAN KUNDAKÇI OLAYI NEDİR?

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yetkililer, bağlantılı olduğu değerlendirilen 8 kişiyi yakalayarak işlemlerini tamamladı. Bunlardan B.K. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Aleyna Kalaycıoğlu, İzzet Yıldızhan, Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte M.R., H.C.A., M.K. ve E.T. tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik de bu kişilerin tutuklanmasına karar verdi.

Öte yandan adli kontrolle serbest bırakılan diğer şüpheliler arasında A.Ö. ve Zuhal Kalaycıoğlu bulunuyor. Kamuoyu ve güvenlik kaynakları, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü ve güvenlik kameraları ile bilirkişi incelemelerinin olayın tüm yönlerini aydınlatmaya çalıştığını belirtiyor.

CİNAYETİN PERDE ARKASI: GÜVENLİK KAMERALARI VE DELİLLER

Güvenlik kamerası görüntüleri, olayın detaylarını en net şekilde ortaya koyuyor. Görüntülerde boğuşma veya uzun bir tartışma yok; sadece kısa bir ateş etme olayı yer alıyor. Bu, soruşturmayı yürütürken suç ve saldırı dinamiklerinin doğru şekilde değerlendirilmesinde önemli bir delil olarak kabul ediliyor.

Olay sonrası yeni görüntüler de medyaya yansıdı; rapçi Vahap Canbay’ın olay yerindeki panik ve dua ederken çekilen anları haber kaynakları tarafından paylaşıldı.