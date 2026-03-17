Küba, Karayipler'in incisi olarak bilinen, zengin kültürü, tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir ada ülkesidir. Tropikal iklimi, beyaz kumlu plajları ve rengarenk şehirleri ile dünya çapında turistlerin ilgisini çeken Küba nerede? Küba haritada nerede, hangi kıtada? Küba'nın nüfusu ne kadar? Detaylar...

KÜBA NEREDE?

Küba, Karayipler'in en büyük adası olarak Kuzey Amerika kıtasının güneyinde yer alır. Kuzeyinde Florida Boğazı, batısında Meksika Körfezi ve güneyinde Karayip Denizi ile çevrilidir. Ana ada ile birlikte 1.500'den fazla küçük ada ve adacığı kapsayan Küba, bölgenin coğrafi ve stratejik açıdan en önemli adalarından biridir.

Küba'nın konumu, tarihi boyunca hem ticaret hem de politik açıdan önemli olmasını sağlamıştır. Küresel deniz yollarına yakınlığı, özellikle turizm ve uluslararası ilişkiler açısından ülkeyi ön plana çıkarmaktadır.

KÜBA HANGİ KITADA?

Küba, coğrafi olarak Kuzey Amerika kıtasına dahil edilen bir ada ülkesidir. Büyük Antiller bölgesinde yer alması, coğrafi sınıflandırmada Kuzey Amerika'ya bağlanmasına neden olmuştur. Bu nedenle ekonomik ve politik raporlarda Küba genellikle Kuzey Amerika'nın bir parçası olarak kabul edilir.

Kıta sınıflandırması, yalnızca coğrafi değil aynı zamanda ekonomik ve stratejik bağlamda da önem taşır. Kuzey Amerika kıtasının güney sınırında yer alan Küba, ABD ve Kanada ile kıta bağlarını dolaylı olarak paylaşır.

KÜBA HARİTADA NEREDE?

Küba haritada, Büyük Antiller'in en batısında yer alır ve uzunlamasına uzanan bir ada görünümüne sahiptir. Harita üzerinde kuzeyde Bahamalar, güneyde Jamaika ve batıda Meksika ile komşudur.

KÜBA'NIN BAŞKENTİ NERESİ?

Havana, ülkenin başkenti ve en büyük şehri olarak kuzey kıyısında konumlanmıştır. Küba haritadaki yeri, hem turistik planlamalar hem de uluslararası ticaret rotaları açısından büyük öneme sahiptir.

KÜBA'NIN NÜFUSU NE KADAR?

2026 yılı verilerine göre Küba'nın nüfusu yaklaşık 10,89 milyon olarak tahmin edilmektedir. Nüfusun büyük bir kısmı şehir merkezlerinde yaşamaktadır ve özellikle Havana, Santiago de Cuba gibi şehirler yoğun nüfuslu bölgeler arasında yer alır.

KÜBA'NIN GELİR KAYNAĞI NEDİR?

Küba ekonomisinin temel gelir kaynakları şunlardır:

Turizm: Küba'nın en büyük gelir kalemi uluslararası turizmden elde edilir. Havana, Varadero ve sahil şehirleri turistler için çekim merkezidir.

Tarım: Şeker kamışı ve tütün ihracatı önemli döviz girdisi sağlar.

Hizmet ve Sağlık Sektörü: Sağlık alanındaki uluslararası hizmet ihracatı önemli bir gelir kaynağıdır.

Madencilik: Özellikle nikel üretimi ve ihracatı, ülke ekonomisine katkı sağlar.

Devlet kontrolündeki planlı ekonomi, Küba'nın döviz gelirlerinin yönetiminde belirleyici rol oynar.

KÜBA'NIN PARA BİRİMİ NEDİR?

Küba'da kullanılan resmi para birimi Küba Pezosu (CUP)'dur. 2021'de çift para birimi sistemi sonlandırılmış ve günümüzde tüm ekonomik işlemler CUP üzerinden yapılmaktadır.