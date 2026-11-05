Kristo Tohver kimdir? Trabzonspor-Freiburg maçının Estonyalı hakemi kaç yaşında?

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Trabzon spor'un UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Freiburg'u ağırladığı maçta düdük Estonyalı Kristo Tohver'deydi. Papara Park'ta saat 20.45'te başlayan karşılaşmada Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga yaptı, dördüncü hakem Kevin Kaivoja'ydı.

Tohver'in günlük işi ise sahanın dışında. Kasım 2024'ten beri Estonya Olimpiyat Komitesi'nin genel sekreteri.

TRABZONSPOR-FREİBURG MAÇININ HAKEMİ KİM?

Trabzonspor-Freiburg maçının hakemi Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver oldu. Hakem ekibinin dört üyesi de Estonyalı. Freiburg, ilk yarıyı sağ bek Lukas Kübler'in 14. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

KRİSTO TOHVER KİMDİR?

Kristo Tohver, Estonyalı uluslararası futbol hakemi ve Estonya Olimpiyat Komitesi'nin (EOK) genel sekreteri. Komitenin yürütme kurulu onu Ekim 2024'te oy birliğiyle bu göreve seçti; Tohver 4 Kasım 2024'te işe başladı.

Komiteye gelmeden önce yaklaşık 25 yıl, çoğunlukla kültür ve spor alanında yöneticilik, ürün geliştirme, satış ve sponsorluk işlerinde çalıştı. Tallinn'deki Karanlık Geceler Film Festivali'nin (PÖFF) eski yöneticisi. Bir futbol federasyonuna video hakem hizmeti veren, uluslararası alanda da hakem analizi yapan bir şirketi var.

KRİSTO TOHVER KAÇ YAŞINDA?

Kristo Tohver 1981 doğumlu ve 45 yaşında. Ekim 2024'teki atama duyurusunda yaşı 43 olarak geçiyordu.

KRİSTO TOHVER NERELİ?

Kristo Tohver Estonyalı. Hakemliğini Estonya Futbol Federasyonu adına yapıyor; Trabzon'a da federasyonun hakemlerinden kurulu bir ekiple geldi.

KRİSTO TOHVER HANGİ MAÇLARI YÖNETTİ?

Kristo Tohver, Estonya'nın en üst liginde 450'den fazla, UEFA ve FIFA organizasyonlarında da yaklaşık 150 maç yönetti.

Türk takımlarının maçlarında da daha önce görev aldı. UEFA, Gent ile Başakşehir'in 9 Mart 2023'teki son 16 turu ilk maçını ona verdi. Ocak 2025'te Galatasaray'ın İstanbul'da Dinamo Kiev'i ağırladığı UEFA Avrupa Ligi maçına da Tohver atandı.

Tohver, olimpiyat komitesindeki görevine başlarken profesyonel hakemliği bıraktığını açıkladı. Estonya Futbol Federasyonu ve UEFA'nın desteğiyle hakemliğe profesyonel olmayan statüde, Estonya'da ve Avrupa'da devam ediyor.