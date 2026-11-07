'Krem peynir ile klasik beyaz peynir arasında yumuşak ve eriyebilen kıvama sahip, az tuzlu bir peynir türü' hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki t

TDK Güncel Türkçe Sözlük'te "krem peynir ile klasik beyaz peynir arasında yumuşak ve eriyebilen kıvama sahip, az tuzlu bir peynir türü" olarak tanımlanan peynir, labne peynirdir. Kahvaltılarda ekmeğe sürülerek tüketilen labne, tatlı ve tuzlu pek çok tarifte de kullanılıyor. İşte sorunun doğru cevabı ve şıklarla ilgili merak edilenler.

"KREM PEYNİR İLE KLASİK BEYAZ PEYNİR ARASINDA YUMUŞAK VE ERİYEBİLEN KIVAMA SAHİP, AZ TUZLU BİR PEYNİR TÜRÜ" HANGİSİNİN TDK GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK'TEKİ TANIMIDIR?

A) Süzme peynir

B) Labne peynir

C) Kaşar peyniri

D) Tulum peyniri

Doğru cevap: B) Süzme peynir

LABNE PEYNİR NEDİR?

Labne peynir, yumuşak ve sürülebilir kıvamıyla bilinen, az tuzlu bir peynir türü. TDK Güncel Türkçe Sözlük'te krem peynir ile klasik beyaz peynir arasında yer alan, yumuşak ve eriyebilen kıvama sahip bir peynir olarak tanımlanıyor. Kökeni Orta Doğu mutfağına dayanan labne, özellikle Lübnan, Suriye ve Ürdün'de yaygın olarak tüketiliyor. Türkiye'de ise kahvaltı sofralarında, börek ve poğaça içlerinde, cheesecake gibi tatlılarda ve soslarda sıkça tercih ediliyor.

LABNE NASIL YAPILIR?

Geleneksel labne, yoğurdun bir bez yardımıyla süzülerek suyunun alınması ve az miktarda tuz eklenmesiyle elde ediliyor. Ticari olarak üretilen labne peynirler ise süt ve krema kullanılarak daha pürüzsüz ve kremsi bir kıvamda hazırlanıyor.

DİĞER SEÇENEKLER NE ANLAMA GELİYOR?

Süzme peynir: Telemesi süzülerek elde edilen, genellikle taneli ve yumuşak yapıda bir peynir türü. Lor peynirine benzeyen yapısıyla labneden ayrılıyor.

Kaşar peyniri: Koyun ya da inek sütünden yapılan, sarımsı renkte, sert ya da yarı sert bir peynir türü. Tost ve pizza gibi yiyeceklerde eriyerek kullanılmasıyla biliniyor.

Tulum peyniri: Geleneksel olarak hayvan derisinden yapılan tulumlarda olgunlaştırılan, ufalanabilir yapıda ve keskin lezzetli bir peynir türü. Özellikle Erzincan ve İzmir tulum peynirleri ünlü.