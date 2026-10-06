KPSS'ye kaç kişi girdi, 2026 KPSS istatistikleri açıklandı mı?

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Türkiye'nin en kalabalık sınavları arasında yer alan Kpss, bu yıl da milyonlarca adayın hedefi oldu. 145 sınav merkezinde, binlerce bina ve salonda gerçekleştirilen sınavın ardından adaylar, " Kpss'ye kaç kişi girdi, kaç aday sınava katılmadı, en yüksek puan kaç oldu, kaç kişi sıfır çekti?" sorularına yanıt arıyor. 2026 Kpss'ye ait katılım sayıları ve ÖSYM'nin açıklayacağı sayısal bilgilere dair ayrıntılar haberimizde.

KPSS SONUÇLARI 7 EKİM'DE

2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların sabah saatlerinde erişime açılması bekleniyor. Sonuçlarla birlikte sınava kaç adayın katıldığı ve adayların genel başarı durumunu gösteren istatistikler de merak konusu oldu.

2026 KPSS'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026'da 1 milyon 708 bin 329 adaya yönelik olarak uygulandı. Sınav, Türkiye genelinde 145 sınav merkezindeki 4 bin 724 sınav binasında, toplam 86 bin 646 salonda gerçekleştirildi.

SINAVA KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Başvuran adayların tamamı sınava katılmadığı için fiilen sınava giren aday sayısı, başvuru sayısından farklı olacak. Sınava katılan aday sayısı, ÖSYM'nin sonuçlarla birlikte yayımlayacağı sayısal bilgiler belgesiyle netlik kazanacak.

KPSS İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS'ye ait istatistikler henüz açıklanmadı. ÖSYM, sonuçların açıklanmasıyla birlikte sınava ilişkin sayısal bilgileri de yayımlıyor. Bu belgede sınava giren aday sayısı, testlere göre ortalama netler, standart sapmalar ve puan dağılımları gibi veriler yer alıyor.

ŞANLIURFA'DAKİ 392 ADAY

Sınav sürecinde Şanlıurfa'da yaşanan gelişmeler de istatistiklere yansıyacak. ÖSYM, Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'ndeki 22 salonda mevzuata aykırı uygulamalar tespit etmiş ve bu salonlarda sınava giren 392 aday için eşdeğer sınav yapılmasına karar vermişti. Eşdeğer sınav 4 Ekim 2026'da yapıldı. Bu adayların sonuçlarının da genel sonuçlarla birlikte açıklanması planlanıyor.

İSTATİSTİKLER NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

2026 KPSS'ye ilişkin istatistikler açıklandığında, ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki KPSS sayfasında yer alan sayısal bilgiler belgesinden öğrenilebilecek.