KPSS sonuç sorgulama ekranı açıldı mı, ÖSYM sonuç ekranına nasıl girilir?

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Kpss sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ösym'nin sonuç sistemi yoğun bir trafikle karşı karşıya kaldı. Sonucunu bir an önce görmek isteyen adaylar, "Kpss sonuç sorgulama linki nedir, sonuç ekranına hangi bilgilerle girilir, sistem neden açılmıyor?" sorularına yanıt arıyor. KPSS sonuç sorgulama ekranına giriş adımları ve dikkat edilmesi gerekenler haberimizde.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların sabah saatlerinde erişime açılması beklenirken, yaklaşık 1 milyon 708 bin adayın başvurduğu sınavın sonuçları için geri sayım sürüyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte Ösym'nin sonuç sorgulama ekranı da adayların erişimine açılacak.

KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI AÇILDI MI?

KPSS sonuç sorgulama ekranı, Ösym'nin sonuçları resmi olarak duyurmasıyla birlikte erişime açılacak. Ösym, sonuçların erişime açıldığı saati açıklandığı gün yapacağı duyuruyla bildiriyor. Bu nedenle adayların 7 Ekim sabahından itibaren Ösym'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerekiyor.

ÖSYM SONUÇ EKRANINA NASIL GİRİLİR?

KPSS sonuçları, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden öğrenilebiliyor. Sonuç sorgulama adımları şöyle:

ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi'nin internet adresine (sonuc.osym.gov.tr) gidin.

Açılan sayfada 2026-KPSS Lisans sınavını seçin.

T.C. kimlik numaranızı ve ÖSYM aday şifrenizi girin.

Güvenlik kodunu doldurarak giriş yapın.

Giriş yapıldıktan sonra adayların testlerdeki doğru ve yanlış sayıları, netleri ve puanları ekranda görüntülenecek.

SONUÇLAR AİS ÜZERİNDEN DE GÖRÜLEBİLİR

Adaylar sonuçlarına ÖSYM Aday İşlem Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden de ulaşabilecek. AİS, sonuç belgesinin görüntülenmesi ve itiraz gibi sonraki işlemler için de kullanılıyor.

SİSTEM AÇILMAZSA NE YAPILMALI?

Sonuçların açıklandığı ilk saatlerde yoğun ilgi nedeniyle sistemde yavaşlama ya da erişim sorunları yaşanabiliyor. Bu durumda adayların sayfayı sürekli yenilemek yerine kısa aralıklarla tekrar denemesi öneriliyor. Sonuçlar sistemde kalıcı olarak yer aldığı için ilk saatlerde ulaşılamaması herhangi bir hak kaybına yol açmıyor.

ŞİFREYİ ÖNCEDEN KONTROL EDİN

Sonuç ekranına giriş için ÖSYM aday şifresi gerekiyor. Şifresini hatırlamayan adayların, sonuçlar açıklanmadan önce şifre yenileme işlemini tamamlaması zaman kaybını önleyecek.