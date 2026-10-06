KPSS Önlisans sonuçları mı açıklandı, hangi KPSS sonuçları açıklanıyor?

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Kpss'nin lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde farklı tarihlerde yapılması, sonuç takvimi konusunda adayların kafasını karıştırıyor. Özellikle 4 Ekim'de KPSS Önlisans sınavına giren adaylar, "Önlisans sonuçları 7 Ekim'de mi açıklanacak, sonuçlara nereden bakılacak, ortaöğretim sonuçları ne zaman?" sorularına yanıt arıyor. 7 Ekim'de açıklanacak KPSS sonuçlarının kapsamı ve 2026 KPSS sonuç takvimine dair ayrıntılar haberimizde.

7 EKİM'DE HANGİ KPSS SONUÇLARI AÇIKLANIYOR?

7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak KPSS sonuçları, ön lisans değil lisans düzeyindeki adayları kapsıyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre bu tarihte, 6 Eylül 2026'da yapılan KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun sonuçları erişime açılacak. Ön lisans mezunu adayların sınav sonuçları ise farklı bir tarihte açıklanacak.

KPSS ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS Önlisans sonuçları henüz açıklanmadı. 2026-KPSS Önlisans sınavı, 4 Ekim 2026 Pazar günü yapıldı. ÖSYM takvimine göre KPSS Önlisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak. Bu nedenle 7 Ekim'de ön lisans adaylarına yönelik bir sonuç açıklaması bulunmuyor.

KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

KPSS Lisans sınavına giren adaylar, 7 Ekim'de sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek. Sonuçlara ayrıca ÖSYM Aday İşlem Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden de ulaşılabilecek. ÖSYM, sonuçların erişime açılacağı saati açıklama günü yapacağı duyuruyla bildirecek.

KPSS NEDEN FARKLI TARİHLERDE AÇIKLANIYOR?

KPSS, adayların eğitim düzeyine göre lisans, ön lisans ve ortaöğretim olmak üzere farklı oturumlarla yapılıyor. Her oturumun sınav tarihi farklı olduğu için sonuçlar da farklı tarihlerde açıklanıyor. 2026 yılı, lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerindeki sınavların aynı yıl içinde yapıldığı yoğun bir KPSS yılı olarak öne çıkıyor.

2026 KPSS SONUÇ TAKVİMİ

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS sonuç tarihleri şöyle:

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür): 7 Ekim 2026

KPSS Önlisans: 30 Ekim 2026

KPSS Ortaöğretim: 19 Kasım 2026

KPSS DHBT: 25 Kasım 2026

KPSS ORTAÖĞRETİM VE DHBT NE ZAMAN?

Lise mezunlarına yönelik KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026'da, Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026'da yapılacak. Bu sınavların sonuçları sırasıyla 19 Kasım ve 25 Kasım tarihlerinde açıklanacak.

ADAYLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Sonuç takvimine ilişkin olası değişikliklerin yalnızca ÖSYM'nin resmi kanallarından takip edilmesi gerekiyor. Sosyal medyada paylaşılan ve resmi kaynağa dayanmayan tarih iddialarına itibar edilmemesi öneriliyor.