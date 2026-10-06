KPSS önceki yıllarda ne zaman açıklandı, erken açıklandı mı, 2024, 2022, 2020 KPSS saat kaçta açıklandı?

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Geçmiş yılların KPSS sonuç takvimi, bu yıl sonuçlarını bekleyen adaylar için önemli bir rehber niteliği taşıyor. "KPSS sonuçları genellikle sabah mı açıklanıyor, ÖSYM daha önce sürpriz yaptı mı, sonuçlar hangi saatlerde erişime açıldı?" soruları arama motorlarında öne çıkıyor. Önceki yıllarda KPSS sonuçlarının açıklandığı tarihler ve saatlere ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KPSS ÖNCEKİ YILLARDA NE ZAMAN AÇIKLANDI, ERKEN AÇIKLANDI MI, 2024, 2022, 2020 KPSS SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

2026 KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim'de açıklanacak olması, adayları geçmiş yılların sonuç takvimlerini incelemeye yöneltti. Adaylar özellikle sonuçların geçmişte günün hangi saatinde açıklandığını ve ÖSYM'nin sonuçları erken açıklayıp açıklamadığını merak ediyor.

2024 KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

2024 KPSS Lisans sonuçları 23 Ağustos 2024 tarihinde açıklandı. ÖSYM'nin duyurusuna göre adaylar sonuçlarına saat 10.00'dan itibaren erişebildi.

2022 KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

2022 KPSS Lisans sonuçları 21 Ekim 2022 tarihinde açıklandı. Sonuçlar saat 12.30'dan itibaren adayların erişimine açıldı.

2020 KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANDI?

2020 KPSS Lisans sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklandı. Sonuçlar bu yıl oldukça erken bir saatte, 08.15'ten itibaren erişime açıldı.

DİĞER YILLARDA DURUM NE?

ÖSYM'nin resmi duyurularına göre 2021 KPSS sonuçları 16 Eylül 2021'de saat 09.15'te, 2019 sonuçları 29 Ağustos 2019'da saat 12.30'da, 2018 sonuçları ise 29 Ağustos 2018'de saat 17.00'de açıklandı.

KPSS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANDI MI?

Geçmiş yıllarda ÖSYM, KPSS Lisans sonuçlarını genellikle sınav takviminde belirtilen günde açıkladı. Sonuçların takvimden günler önce açıklandığına ilişkin bir uygulama öne çıkmıyor. Açıklama saati ise yıldan yıla değişiklik gösterdi.

2026 KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanacağı saati henüz duyurmadı. Geçmiş yıllarda sonuçların hep gün içinde açıklanmış olması, bu yıl da gündüz saatlerinde bir açıklama yapılabileceğine işaret ediyor. Kesin saat ise 7 Ekim günü ÖSYM'nin yapacağı duyuruyla belli olacak.