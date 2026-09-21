KPSS Ön Lisans sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

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Kpss Ön Lisans sınav yerleri için geri sayım sürerken adayların gözü ÖSYM’den gelecek açıklamaya çevrildi. Sınava kısa bir süre kala “ Kpss Ön Lisans sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arayan adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihi merak ediyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS Ön Lisans sınavına katılacak adayların gözü, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarihe çevrildi. Sınava hazırlıklarını sürdüren binlerce aday, sınava girecekleri okul, bina ve salon bilgilerini öğrenmek için Ösym'den gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri açıklandı mı?

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Adayların sınava girecekleri merkez, bina, salon ve sıra bilgileri sınav giriş belgelerinin erişime açılmasıyla birlikte belli olacak.

Ösym tarafından konuya ilişkin resmi açıklama yapıldığında adaylar sınav giriş belgelerine Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabilecek. Sınav yerlerinin açıklanmasının ardından adayların belgede yer alan bilgileri dikkatli şekilde kontrol etmeleri gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Ön Lisans sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarih, sınava katılacak adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Ösym'nin sınav takvimi ve resmi duyuruları doğrultusunda giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından adaylar sınav yerlerini öğrenebilecek.

Adayların sınav giriş belgeleri açıklanana kadar Ösym'nin resmi internet sitesi ve Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapılacak duyuruları takip etmesi önem taşıyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Adaylar, KPSS Ön Lisans sınav giriş bilgilerine Ösym'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden giriş yaparak erişebilecek. Sisteme T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yapan adaylar, sınav giriş belgesi yayımlandığında sınava ilişkin salon ve bina bilgilerini görüntüleyebilecek.

Sınav giriş belgesinde adayın sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgileri yer alacak. Belge erişime açıldıktan sonra adayların sınav günü herhangi bir sorun yaşamamak adına bilgilerini önceden kontrol etmeleri gerekiyor.

KPSS ÖN LİSANS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN GÖZLER ÖSYM'DE

KPSS Ön Lisans sınavına sayılı günler kala adayların sınav giriş belgelerine ilişkin araştırmaları devam ediyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama yapıldığında KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri ve belge bilgileri de netlik kazanacak.

KPSS Ön Lisans sınav giriş yerleri açıklandığında adaylar sınava girecekleri okul ve salon bilgilerini AİS üzerinden öğrenebilecek. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2026 KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 KPSS Ön lisans sınavı 4 Ekim saat 10.15'te gerçekleşecek. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binasına alınmayacak.