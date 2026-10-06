KPSS itiraz formu PDF, KPSS netim düşük geldi, nasıl itiraz ederim ÖSYM?

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Netinin hatalı hesaplandığını düşünen adaylar, Ösym'ye itiraz başvurusu yapmanın yollarını arıyor. "Kpss sonucuna itiraz süresi ne kadar, itiraz ücreti var mı, başvuru ÖSYM AİS üzerinden mi yapılıyor?" soruları adayların en çok yanıt aradığı konular arasında yer alıyor. KPSS itiraz başvurusunun adımları, süresi ve dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KPSS İTİRAZ FORMU PDF, KPSS NETİM DÜŞÜK GELDİ, NASIL İTİRAZ EDERİM ÖSYM?

2026 KPSS Lisans sonuçlarının 7 Ekim'de açıklanacak olmasıyla birlikte adaylar, sonuçlarında beklenmedik bir durumla karşılaşmaları halinde nasıl itiraz edebileceklerini araştırıyor. Netinin beklediğinden düşük çıktığını düşünen adaylar için ÖSYM'nin belirlediği resmi itiraz süreci büyük önem taşıyor.

SINAV SONUCUNA NASIL İTİRAZ EDİLİR?

ÖSYM'nin 2026 KPSS kılavuzuna göre sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklanmasından sonraki ilk 10 gün içinde başvuru yapabiliyor. Bu süre, sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlıyor. Başvurular, ÖSYM'nin Genel Amaçlı Dilekçe örneği kullanılarak yapılıyor.

KPSS İTİRAZ FORMU NEREDE?

İtiraz için kullanılan Genel Amaçlı Dilekçe örneğine ÖSYM'nin resmi internet sitesinden ulaşılabiliyor. Dilekçenin eksiksiz doldurulması ve ÖSYM'nin belirlediği usule uygun şekilde iletilmesi gerekiyor. Başvuru yöntemi ve olası ücret bilgileri için ÖSYM'nin güncel duyurularının kontrol edilmesi öneriliyor.

NET HESAPLAMASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İtiraz etmeden önce adayların netlerini doğru hesaplayıp hesaplamadığını kontrol etmesi önem taşıyor. KPSS'de dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürüyor. Ayrıca kitapçık türünün doğru işaretlenip işaretlenmediği ve cevap anahtarının doğru kitapçığa göre kontrol edilip edilmediği de netleri doğrudan etkiliyor.

SORU İTİRAZLARINDA SÜRE GEÇTİ

Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise farklı bir sürece tabi. ÖSYM kılavuzuna göre soru itirazları sınav tarihinden sonraki ilk üç iş günü içinde yapılabiliyordu. Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için bu süre sona erdi.

İNCELEME SONUCU NASIL BİLDİRİLİR?

ÖSYM, inceleme başvurularını değerlendirdikten sonra sonucu adaya bildiriyor. Cevap kâğıdının okunmasında bir hata tespit edilmesi halinde adayın sonucu düzeltiliyor.