Kpss iptal edilen soru var mı, 2026 KPSS GK-GY Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık iptal edilen soru var mı, hangi soru?

2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kala adayların gündeminde iptal edilen sorular yer alıyor. Cevap anahtarıyla netlerini karşılaştıran adaylar, "Hangi testte soru iptal edildi, iptal edilen soru herkese doğru mu sayılır, puan hesaplaması nasıl değişir?" sorularına yanıt arıyor. 2026 KPSS'de iptal edilen sorulara ilişkin son durum ve olası iptallerin puanlara etkisine dair ayrıntılar haberimizde.

KPSS İPTAL EDİLEN SORU VAR MI, 2026 KPSS GK-GY TÜRKÇE, MATEMATİK, TARİH, COĞRAFYA, VATANDAŞLIK İPTAL EDİLEN SORU VAR MI, HANGİ SORU?

2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kala adaylar, Genel Yetenek-Genel Kültür testlerinde iptal edilen soru olup olmadığını araştırıyor. Türkçe, Matematik, Tarih, Coğrafya ve Vatandaşlık testlerinde netlerini hesaplayan adaylar, olası bir soru iptalinin puanlarını nasıl etkileyeceğini merak ediyor.

2026 KPSS'DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

Ösym, 6 Eylül 2026'da yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunun soru kitapçığını ve cevap anahtarını sınav günü yayımlamıştı. Bugüne kadar Ösym'nin bu oturumdaki herhangi bir sorunun iptal edildiğine ya da cevabının değiştiğine ilişkin kamuoyuna yaptığı bir duyuru bulunmuyor. Soru iptali ya da cevap değişikliği olması halinde bu durum Ösym'nin resmi duyurusuyla açıklanıyor.

SORU İTİRAZLARI NASIL YAPILDI?

Ösym'nin 2026 KPSS kılavuzuna göre sınav sorularına ilişkin itirazlar, sınav tarihinden sonraki ilk üç iş günü içinde yapılabiliyordu. Bu süre, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için sona erdi. Adayların itirazları Ösym'nin ilgili birimlerinde değerlendiriliyor.

İPTAL EDİLEN SORU PUANI NASIL ETKİLER?

Ösym'nin kılavuzuna göre sınavdan sonra ÖSYM ya da yargı mercileri tarafından iptal edilen sorular değerlendirme dışında bırakılıyor. Puanlama, geçerli soruların puan değeri yeniden belirlenerek yapılıyor. Yani iptal edilen bir soru, tüm adaylar için doğru sayılmıyor. Bunun yerine o soru hesaplamadan tamamen çıkarılıyor ve kalan sorular üzerinden puan hesaplanıyor.

ADAYLAR NEYİ TAKİP ETMELİ?

Adayların iptal edilen soru olup olmadığını öğrenmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki KPSS duyurularını takip etmesi gerekiyor. Sosyal medyada paylaşılan ve resmi kaynağa dayanmayan iddiaların ise dikkate alınmaması öneriliyor.