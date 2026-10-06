KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür ortalaması kaç oldu?

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Kpss'de test ortalamaları, adayların aldıkları puanı doğru değerlendirebilmeleri açısından büyük önem taşıyor. Sonuçlarını öğrenen adaylar, "Genel Yetenek testinde ortalama kaç net, Genel Kültür'de adaylar en çok hangi testte zorlandı, ortalamalar geçen yıla göre nasıl değişti?" sorularının yanıtını arıyor. 2026 KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür test ortalamalarına ilişkin ayrıntılar haberimizde.

KPSS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM

2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların sabah saatlerinde erişime açılması bekleniyor. Sonuçlarla birlikte adayların gündeminde, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde adayların ortalama kaç net yaptığı sorusu yer alıyor.

GENEL YETENEK VE GENEL KÜLTÜR ORTALAMALARI AÇIKLANDI MI?

2026 KPSS'ye ait test ortalamaları henüz açıklanmadı. ÖSYM, bu verileri sonuçlarla birlikte yayımladığı sayısal bilgiler belgesinde kamuoyuyla paylaşıyor. Ortalamalar açıklandığında, her bir testte adayların ortalama kaç net yaptığı ayrı ayrı görülebilecek.

GENEL YETENEK BÖLÜMÜNDE HANGİ TESTLER VAR?

KPSS Lisans'ın Genel Yetenek bölümü Türkçe ve Matematik testlerinden oluşuyor. Türkçe testinde dil bilgisi, anlam bilgisi ve paragraf soruları yer alırken, Matematik testinde temel matematik, problemler, geometri ve sayısal mantık soruları bulunuyor. Adaylar arasında başarı farkının en belirgin şekilde ortaya çıktığı test, genellikle Matematik oluyor.

GENEL KÜLTÜR BÖLÜMÜNDE HANGİ TESTLER VAR?

Genel Kültür bölümünde ise Tarih, Coğrafya, Vatandaşlık ve güncel bilgiler soruları yer alıyor. Bu bölüm, adayların bilgi birikimini ölçen sorulardan oluşuyor ve ortalamalar yıldan yıla sorulara göre değişiklik gösterebiliyor.

ORTALAMALAR NEDEN ÖNEMLİ?

Test ortalamaları, adayların kendi performanslarını sınava giren diğer adaylarla karşılaştırmasına imkan tanıyor. Ayrıca puan hesaplamasında da doğrudan etkili oluyor. Ortalamanın düşük olduğu, yani adayların zorlandığı testlerde yapılan her net, puana daha fazla katkı sağlayabiliyor.

ORTALAMALAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

2026 KPSS Genel Yetenek ve Genel Kültür test ortalamaları açıklandığında, ÖSYM'nin resmi internet sitesindeki KPSS sayfasında yer alan sayısal bilgiler belgesinden öğrenilebilecek.