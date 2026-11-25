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2026 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları için adayların bekleyişi sona eriyor. ÖSYM tarafından 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçları için açıklanan takvimde 25 Kasım 2026 tarihi yer alıyor. Sınava katılan adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin resmî internet sitesi üzerinden sorgulayabilecek. Peki, DHBT açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? KPSS DHBT sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Detaylar...

2026 KPSS DHBT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM'nin 2026 sınav takvimine göre KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi sonuçlarının açıklanacağı tarih 25 Kasım 2026 Çarşamba olarak belirlendi. Ancak ÖSYM'nin sonuç duyurusu yayımlanmadan sonuçların erişime açıldığını söylemek mümkün değil.

Adayların güncel durumu ÖSYM'nin resmî internet sitesi ve Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden takip etmesi gerekiyor. ÖSYM'nin sınav takviminde DHBT için belirtilen sonuç tarihine ilişkin bilgiye ÖSYM resmî internet sitesinden ulaşılabiliyor.

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2026 KPSS DHBT sonuçlarının 25 Kasım 2026 Çarşamba günü açıklanması planlanıyor. Sonuçların ilan edileceği kesin saat konusunda ÖSYM tarafından ayrıca bir bilgilendirme yapılmadığı sürece saat vermek doğru olmayacaktır.

KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2026

KPSS DHBT sınavına katılan adaylar, sonuçlar açıklandığında ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden puanlarını öğrenebilecek. Sorgulama işlemi için ÖSYM'nin resmî sonuç ekranı kullanılacak.

KPSS DHBT SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

KPSS DHBT SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Adaylar, KPSS DHBT sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden şu adımları izleyerek sorgulayabilecek:

1. ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi adresine girin.

2. 2026 yılına ait sınav sonuçları arasından KPSS DHBT sonucunu seçin.

3. T.C. kimlik numaranız ve aday şifrenizle sisteme giriş yapın.

4. Sınav puanınızı ve sonuç belgenizi görüntüleyin.

Sonuç sorgulama işlemi için adayların ÖSYM tarafından belirlenen giriş bilgilerini kullanması gerekiyor. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, puan bilgilerine resmî sistem üzerinden erişebilecek.

2026 KPSS DHBT SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi, 1 Kasım 2026 tarihinde gerçekleştirildi. ÖSYM tarafından yapılan sınava 147 bin 844 adayın başvurduğu bildirildi. Sınav, 30 ildeki 35 sınav merkezinde, 311 bina ve 6 bin 185 salonda düzenlendi. Adaylara 40 sorudan oluşan test için 60 dakika süre verildi.