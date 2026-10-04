KPSS Armand Duplantis sorusu nedir, KPSS Mondo Duplantis kimdir, neyin dünya rekortmeni?

Kpss'de karşılaşılan Armand Duplantis sorusu, adaylar arasında geniş yankı uyandırdı. Sorunun ardından arama motorlarında "Mondo Duplantis kimdir?" ve "Duplantis hangi branşta dünya rekortmeni?" aramaları hızla arttı. ABD doğumlu olan ancak uluslararası arenada İsveç'i temsil eden Duplantis, erkekler sırıkla atlamada kırdığı rekorlar ve kazandığı olimpiyat şampiyonluklarıyla günümüzün en başarılı sporcuları arasında gösteriliyor. Peki, Kpss'de sorulan Duplantis sorusu neydi ve yıldız atlet neyin dünya rekortmeni? Detaylar haberimizde...

KPSS ARMAND DUPLANTIS SORUSU NEDEN GÜNDEM OLDU?

4 Ekim 2026 Pazar günü yapılan KPSS Ön Lisans sınavında adı geçen Armand Duplantis, sınavın ardından Türkiye'de en çok araştırılan isimlerden biri haline geldi. Sınavdan çıkan adaylar, İsveçli sporcunun kim olduğunu, hangi branşta yarıştığını ve neyin dünya rekortmeni olduğunu öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Böylece atletizm dünyasının yıldız ismi, KPSS ile birlikte Türkiye gündeminde de öne çıktı.

MONDO DUPLANTIS KİMDİR?

Tam adı Armand Gustav Duplantis olan sporcu, atletizm camiasında "Mondo" lakabıyla tanınıyor. Profesyonel kariyerini sırıkla atlama branşında sürdüren Duplantis, son yıllarda bu alanda elde ettiği başarılarla dünyanın en dikkat çeken atletleri arasına girdi. World Athletics kayıtlarına göre erkekler sırıkla atlama dünya sıralamasında birinci sırada yer alan İsveçli yıldız, aynı zamanda bu branştaki dünya rekorunu da elinde tutuyor.

ARMAND DUPLANTIS KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Duplantis, 10 Kasım 1999'da ABD'nin Louisiana eyaletine bağlı Lafayette kentinde doğdu. Ünlü atlet, 4 Ekim 2026 itibarıyla 26 yaşında bulunuyor ve 10 Kasım 2026'da 27 yaşına girecek. ABD doğumlu olmasına rağmen uluslararası yarışmalarda İsveç'i temsil eden Duplantis, bu tercihini annesinin İsveçli olması nedeniyle yaptı.

SPORCU BİR AİLEDE YETİŞTİ

Duplantis'in sırıkla atlamaya yönelmesinde ailesinin sporla iç içe geçmişi belirleyici oldu. ABD'li babası Greg Duplantis de bir dönem sırıkla atlama yapmış ve kariyerinde 5,80 metrelik kişisel dereceye ulaşmıştı. İsveçli annesi Helena Hedlund ise gençlik yıllarında heptatlonda ülkesini temsil etti. Ailenin evinin bahçesinde bulunan sırıkla atlama alanı sayesinde Duplantis, henüz dört yaşındayken bu spora adım attı ve çocukluk döneminde yaş gruplarında kayda değer dereceler elde etti.

DUPLANTIS NEYİN DÜNYA REKORTMENİ?

Armand Duplantis, erkekler sırıkla atlama dünya rekorunun sahibi. Kariyeri boyunca rekoru defalarca geliştiren İsveçli atlet, son olarak 12 Mart 2026'da Uppsala'daki Mondo Classic organizasyonunda 6,31 metreyi aştı. Bu yüksekliği ilk denemesinde geçen Duplantis, kendisine ait olan dünya rekorunu bir santimetre yukarı taşıdı. Söz konusu derece, daha sonra resmi olarak dünya rekoru kabul edildi.

OLİMPİYAT VE DÜNYA ŞAMPİYONLUKLARI

Duplantis'in başarıları yalnızca dünya rekorlarıyla sınırlı kalmıyor. İsveçli yıldız, kariyerinde iki olimpiyat altın madalyası kazanırken dünya şampiyonalarında da üç kez zirveye çıktı. Dünya sıralamasındaki liderliğini koruyan Duplantis, sırıkla atlama branşının günümüzdeki en başarılı aktif sporcusu olarak gösteriliyor.