KPSS açıklandı mı 2026 SON DAKİKA! KPSS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?

SON DAKİKA! 2026 KPSS sonuçlarıyla ilgili beklenti sürüyor. Sınav sürecini tamamlayan adaylar, gözlerini Ösym'nin yapacağı resmi duyuruya çevirdi. "KPSS sonuçları açıklandı mı?", "KPSS sonuç sorgulama ekranı erişime açıldı mı?" soruları arama motorlarında öne çıkarken, adaylar puanlarını öğrenmek için ais.osym.gov.tr adresini takip ediyor. 2026 KPSS sonuçlarının açıklanma tarihi ve sorgulama adımlarıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...

KPSS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK, 2026 KPSS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANIR, GECE AÇIKLANIR MI?

2026 KPSS Lisans sonuçları için geri sayım son aşamaya geldi. 6 Eylül 2026'da yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna yaklaşık 1 milyon 708 bin aday başvurmuştu. Bu adaylar şimdi sonuçların açıklanacağı günü ve saati merakla bekliyor. Sonuç tarihi ÖSYM takviminde belli olsa da adayların en çok merak ettiği konu, sonuçların günün hangi saatinde erişime açılacağı.

2026 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi oturumlarının sonuçlarının aynı gün adayların erişimine açılması planlanıyor.

KPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ÖSYM, sonuçların açıklanacağı saate ilişkin önceden bir bilgi paylaşmadı. Kurum, sonuçları genellikle açıklandığı gün yaptığı duyuruyla kamuoyuna bildiriyor ve erişim saatini bu duyuruda belirtiyor. Bu nedenle adayların 7 Ekim sabahından itibaren ÖSYM'nin resmi internet sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip etmesi gerekiyor.

KPSS SONUÇLARI GECE AÇIKLANIR MI?

Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında KPSS Lisans sonuçlarının gece yarısı değil, gün içinde açıklandığı görülüyor. 2024'te sonuçlar saat 10.00'da, 2022'de 12.30'da, 2020'de ise 08.15'te erişime açılmıştı. Bu nedenle 2026 sonuçlarının da gündüz saatlerinde açıklanması bekleniyor. Ancak kesin saat ÖSYM'nin duyurusuyla netlik kazanacak.

EŞDEĞER SINAVA GİRENLERİN SONUÇLARI DA AYNI GÜN

Şanlıurfa'da 22 salonda mevzuata aykırı uygulama tespit edilmesi üzerine 392 aday için 4 Ekim 2026'da eşdeğer sınav yapılmıştı. Bu adayların sonuçlarının da genel sonuç takvimine uygun olarak 7 Ekim'de açıklanması planlanıyor.

KPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar açıklandığında adaylar, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi'ne (sonuc.osym.gov.tr) T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sonuçlarını öğrenebilecek. Sonuç açıklandığı saatlerde sistemde yoğunluk yaşanabileceği için adayların şifrelerini önceden kontrol etmesi öneriliyor.