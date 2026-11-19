Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

2026 KPSS Ortaöğretim sonuçları, ÖSYM takvimine uygun olarak 19 Kasım 2026 Perşembe günü açıklandı. Adaylar sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç sistemi sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebiliyor. Adaylar, 2026 KPSS P94 puanlarıyla ÖSYM'nin merkezi yerleştirmelerine ve kurumların KPSS şartlı memur alımlarına başvurabilecek. 2026 KPSS P94 puanıyla yapılacak ilk merkezi yerleştirmenin tercih kılavuzuna ilişkin ise henüz resmi bir tarih açıklanmadı. KPSS P94 ile memur alımı ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak, hangi kadrolar alınacak ve P94 puanı kaç yıl geçerli soruları adayların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. İşte KPSS 2026 P94 memur alımına ilişkin tüm detaylar.

KPSS 2026 P94 İLE MEMUR ALIM İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2026 KPSS P94 puanıyla yapılacak memur alımlarının tarihi henüz belli değil. Lise mezunlarına yönelik merkezi yerleştirmeler, ÖSYM'nin yayımladığı tercih kılavuzlarıyla yapılıyor. Bu kılavuzlar, kamu kurumlarından gelen kadro taleplerine göre hazırlanıyor.

ÖSYM, KPSS P94 puanıyla yapılacak merkezi yerleştirmeler için tercih kılavuzlarını kurumlardan gelen kadro taleplerine göre yayımlıyor. 2026 KPSS P94 puanlarının kullanılacağı ilk tercih kılavuzunun yayın tarihine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tercih kılavuzu yayımlandığında ÖSYM'nin resmi internet sitesinde PDF olarak erişime açılacak.

KPSS P94 İLE MEMUR ALIMI NASIL YAPILIYOR?

Lise mezunlarına yönelik memur alımları iki yolla yapılıyor. Birincisi, ÖSYM'nin merkezi yerleştirmesi. Adaylar bu yöntemde tercih kılavuzunda yer alan kadrolar arasından tercih yapıyor ve puan üstünlüğüne göre yerleştiriliyor.

İkincisi, kurumların kendi yaptığı alımlar. Bazı kamu kurumları, belirledikleri asgari KPSS P94 puanı şartıyla doğrudan ilan yayımlayarak personel alıyor. Bu ilanlarda başvuru ve değerlendirme süreci kurumun kendisi tarafından yürütülüyor.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILIYOR?

KPSS P94 puanıyla yapılan alımlarda en sık yer alan kadrolar arasında destek personeli, teknisyen, hemşire, sağlık memuru, aşçı, şoför, güvenlik görevlisi, hizmetli, veteriner sağlık teknisyeni ve büro personeli bulunuyor. Kadroların bir kısmında, ilgili alanda mesleki ya da teknik lise mezunu olma şartı aranıyor.

KPSS P94 PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

KPSS Ortaöğretim puanları iki yıl geçerli oluyor. Adaylar 2026 KPSS P94 puanlarıyla, puanın geçerlilik süresi boyunca yapılacak merkezi yerleştirmelere ve kurumların KPSS şartlı alımlarına başvurabilecek.

2026 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN YAPILDI?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavı, 25 Ekim 2026 Pazar günü 254 sınav merkezinde tek oturumda yapıldı. Sınava 2 milyon 985 bin 438 aday başvurdu. Adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden oluşan 120 soruyu 130 dakikada yanıtladı.