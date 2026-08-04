Köy Düğünü filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Köy Düğünü filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Köy Düğünü filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Köy Düğünü filmini izleyecek olanların merak ettiği Köy Düğünü konusu nedir, Köy Düğünü oyuncuları kimler ve Köy Düğünü özeti gibi konuları inceliyoruz.

KÖY DÜĞÜNÜ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Köy Düğünü filminin çekimleri Aydın'ın Didim ilçesinde gerçekleştirildi. Ege'nin doğal güzellikleri, köy atmosferi ve sahil dokusu filmin birçok sahnesine ev sahipliği yaptı. Didim'in farklı noktalarında yapılan çekimler, filme sıcak ve samimi bir görsel atmosfer kazandırdı.

KÖY DÜĞÜNÜ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Köy Düğünü filmi 2022 yılında çekilerek aynı yıl izleyiciyle buluştu. Hasan Doğan'ın yönetmenliğini üstlendiği romantik komedi yapımı, televizyon yayınlarıyla da geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

KÖY DÜĞÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, uzun süredir birlikte olan Emre ve Esra'nın evlilik hazırlıklarıyla başlıyor. Emre, ailesini düğüne davet etmek için köyüne gider ancak Esra köye gelmeyi kabul etmez. Maddi sıkıntılar yaşayan Emre, dedesinin köyde düğün yapması karşılığında kendisine arazi vereceğini öğrenince sıra dışı bir plan yapar. Asistanı Irmak'ı ailesine Esra olarak tanıtan Emre, sahte bir köy düğünü organize eder. Ancak zamanla Irmak'a âşık olması ve gerçek Esra'nın ortaya çıkmasıyla işler içinden çıkılmaz bir hal alır.

KÖY DÜĞÜNÜ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Köy Düğünü filminin oyuncu kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Tuğba Melis Türk

• Gökberk Demirci

• Asuman Dabak

• Selahattin Taşdöğen

• Rüya Coriç

• Metin Keçeci

• Işıltı Su Alyanak

• Osman Bayar

• Tülay Bulut

• Mehmet Küçükyılmaz

• Dominique Lacatus

KÖY DÜĞÜNÜ FİLMİ NEDEN İLGİ GÖRÜYOR?

Romantik komedi türündeki Köy Düğünü, Ege'nin doğal güzelliklerini ekrana taşıyan çekim mekânları, aile ilişkilerini mizahi bir dille anlatan hikâyesi ve deneyimli oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Özellikle televizyon yayınlarının ardından film, konusu ve çekildiği yer hakkında yeniden yoğun şekilde araştırılıyor.