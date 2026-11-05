Kostas Tsimikas kimdir? Fenerbahçe'yi tebrik eden Liverpool'un Yunan sol beki

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" Fenerbahçe'yi tebrik ederim, galibiyeti hak ettiler." Bu sözler, 4 Kasım 2026 akşamı Chobani Stadyumu'nda Liverpool'un sol bek forması giyen Kostas Tsimikas'a ait. Yunan oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 3-2 kaybedilen maçın ardından yenilgiyi kendi takımına bağladı.

Tsimikas maça ilk 11'de başladı, 76. dakikada yerini Milos Kerkez'e bıraktı.

KOSTAS TSİMİKAS FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA NE DEDİ?

Kostas Tsimikas, maçtan sonra Liverpool'un oynaması gerektiği gibi oynamadığını söyledi: "Oynamamız gereken gibi oynamadık." Ona göre takım, Fenerbahçe'nin ikinci golünden sonra savunma yapamadı ve kısa süre içinde bir gol daha yedi. Tsimikas, maç kazanmak için daha iyi markaj yapmaları gerektiğini de ekledi.

Liverpool maçta iki kez öne geçti. İlk golü Trey Nyoni attı, Mason Greenwood ilk yarıda eşitliği getirdi. Alexander Isak'ın 69. dakikada Cody Gakpo'nun pasıyla attığı golden sonra Archie Brown 73. dakikada skoru yeniden eşitledi, Vedat Muriqi de 79. dakikada galibiyet golünü yaptı. Tsimikas'ın sahadan çıkışı bu iki golün arasına denk geldi.

KOSTAS TSİMİKAS KİMDİR?

Kostas Tsimikas, Liverpool'da oynayan Yunan sol bek. Tam adı Konstantinos Tsimikas. İngiliz kulübüne 2020'de Olympiakos'tan geldi ve 21 numaralı formayı giydi. Liverpool'daki ilk beş sezonunda tüm kulvarlarda 115 maça çıktı.

2025-2026 sezonunu kiralık olarak İtalya'da, Roma'da geçirdi. Roma'nın 31 Ağustos 2025'te duyurduğu transferle kulübün forma giyen sekizinci Yunan oyuncusu oldu ve 12 numarayı seçti. Bu sezon yeniden Liverpool kadrosunda.

KOSTAS TSİMİKAS NERELİ?

Kostas Tsimikas Yunanistan'ın Selanik kentinde doğdu. Futbola Selanik'teki Neapoli kulübünde ve Serres'in takımı Panserraikos'un altyapısında başladı.

KOSTAS TSİMİKAS KAÇ YAŞINDA?

Kostas Tsimikas 12 Mayıs 1996'da doğdu, 30 yaşında.

KOSTAS TSİMİKAS HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kostas Tsimikas profesyonel kariyerine Olympiakos'ta başladı ve A takımdaki ilk maçına Aralık 2015'te çıktı. Ocak 2017'de Danimarka'nın Esbjerg takımına kiralandı, sezonu orada bitirdi. 2017-2018'de Hollanda'da Willem II formasıyla Eredivisie'de 33 maça çıktı.

2018'de Olympiakos'a döndü. Takım 2019-2020 sezonunda Yunanistan liginde şampiyonluğu 18 puan farkla aldı, Tsimikas da o sezonun sonunda Yunanistan'da yılın futbolcusu seçildi. Ardından Liverpool'a transfer oldu. Liverpool'dan sonra kiralık olarak Roma'da oynadı.

Yunanistan A Milli Takımı'ndaki ilk maçına Ekim 2018'de çıktı. Milli takım formasıyla ilk golünü Ekim 2025'te İskoçya'ya, ikincisini Haziran 2026'da İsveç'e attı.

KOSTAS TSİMİKAS HANGİ KUPALARI KAZANDI?

Kostas Tsimikas, Liverpool ile 2024-2025 sezonunda Premier Lig şampiyonu oldu. İngiliz kulübüyle 2021-2022'de FA Cup'ı, 2021-2022 ve 2023-2024 sezonlarında da Lig Kupası'nı kazandı. Topluluk Kalkanı da kupaları arasında. Olympiakos'la iki kez Yunanistan ligi şampiyonluğu yaşadı.