Kosova'da oynayan Vedat Muriqi Fenerbahçe'de oynamış olan Muriç mi?

TÜRKİYE VE KOSOVA TARİHLERİNDE DÖRDÜNCÜ KEZ RAKİP

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu final heyecanı başlarken, A Milli Futbol Takımımız ile Kosova arasındaki rekabette yeni bir sayfa açılıyor. Yarın akşam Priştine’de oynanacak olan bu dev mücadele, iki ülke milli takımlarının tarihlerindeki dördüncü randevusu olma özelliğini taşıyor. Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak olan iki ekip, geçmişten gelen rekabeti bu kez turnuva vizesi almak için yeşil sahaya taşıyacak.

GEÇMİŞ KARŞILAŞMALARDA AY-YILDIZLI ÜSTÜNLÜK

Türkiye ile Kosova arasında bugüne kadar oynanan maçlarda ay-yıldızlı ekibimizin bariz bir üstünlüğü göze çarpıyor. İki takım ilk kez 2014 yılında özel bir maçta karşı karşıya gelmiş, o tarihte Kosova henüz UEFA ve FIFA üyesi olmamasına rağmen millilerimiz sahadan 6-1'lik skorla galip ayrılmıştı. Daha sonra 2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde aynı grupta yer alan iki ekibin mücadelesinde Türkiye, evinde 2-0, deplasmanda ise 4-1 kazanarak rakibine şans tanımamıştı.

RESMİ STATÜDEKİ ÜÇÜNCÜ KRİTİK RANDEVU

Yarın oynanacak olan play-off finali, iki ülke arasındaki dördüncü karşılaşma olsa da FIFA ve UEFA nezdindeki üçüncü resmi müsabaka olarak kayıtlara geçecek. 2014 yılındaki hazırlık maçının resmi statüde sayılmaması nedeniyle, yarınki mücadele puan ve tur usulüyle oynanan en yüksek profilli karşılaşma olacak. Kosova'nın son yıllarda yükselen futbol grafiği ve kadrosundaki tanıdık isimler, bu dördüncü randevuyu geçmişteki maçlardan çok daha zorlu ve stratejik bir hale getiriyor.

PRİŞTİNE'DE TARİHİ BİR REKABET GÜNÜ

Daha önceki karşılaşmalarda gol yollarında etkili olan Türkiye, 2026 yolundaki bu dördüncü maçta da seriyi bozmak istemiyor. Kosova ise kendi seyircisi önünde ilk kez Türkiye'ye karşı galibiyet alarak tarihinin en büyük başarısına imza atmayı hedefliyor. Rekabetin dördüncü halkasında kazanan taraf, sadece maçı değil, dev turnuvanın kapısını da ardına kadar aralayacak.

KOSOVA'DA OYNAYAN MURİQİ KİM?

Türkiye’nin 2026 Dünya Kupası yolundaki son engeli olan Kosova’nın kaptanı Vedat Muriqi, Türk futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim. Süper Lig’de Giresunspor, Gençlerbirliği ve Çaykur Rizespor formalarının ardından Fenerbahçe’de yıldızlaşan deneyimli golcü, yarın akşam ay-yıldızlı savunmamızı en çok zorlayacak isimlerin başında geliyor. Türkiye’yi ve Türk defans oyuncularını yakından tanıyan Muriqi’in, Mallorca formasıyla kariyerine devam ediyor.