Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Korkusuz Korkak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Korkusuz Korkak filmini izleyecek olanların merak ettiği Korkusuz Korkak konusu nedir, Korkusuz Korkak oyuncuları kimler ve Korkusuz Korkak özeti gibi konuları inceliyoruz.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Yeşilçam'ın unutulmaz komedi filmlerinden biri olan Korkusuz Korkak, Kemal Sunal'ın başarılı oyunculuğuyla Türk sinemasının klasikleşen yapımları arasında yer alıyor. 1979 yılında vizyona giren film, yıllar geçmesine rağmen televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Mülayim Sert karakterinin başından geçen birbirinden komik olayları konu alan yapım, özellikle Kemal Sunal hayranlarının ilgi gösterdiği filmler arasında bulunuyor.

Korkusuz Korkak filmiyle ilgili en çok merak edilen konular arasında filmin nerede ve ne zaman çekildiği, oyuncu kadrosunda kimlerin yer aldığı ve hikâyesinin ne anlattığı bulunuyor. İşte 1979 yapımı Korkusuz Korkak filmi hakkında merak edilenler...

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Korkusuz Korkak filminin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'da gerçekleştirildi. Filmin bazı sahnelerinde Beykoz ve Anadolu Hisarı gibi İstanbul'un farklı bölgelerinden görüntülere yer verildi. Dönemin İstanbul atmosferini yansıtan sokak ve mekânlar, filmin hikâyesine de ayrı bir nostaljik hava kattı.

Bazı kaynaklarda filmin çekim noktaları arasında Kemerburgaz ve Yeşilköy gibi İstanbul'un farklı semtlerinin de bulunduğu belirtiliyor. Böylece Korkusuz Korkak, hem hikâyesi hem de çekildiği dönemden kalan İstanbul görüntüleriyle Yeşilçam'ın dikkat çeken yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Korkusuz Korkak filmi 1979 yılında çekildi ve aynı yıl vizyona girdi. Filmin yönetmenliğini Natuk Baytan üstlenirken senaryosu Erdoğan Tünaş tarafından kaleme alındı. Yapımın başrolünde ise Türk sinemasının efsane oyuncularından Kemal Sunal yer aldı.

Komedi türündeki film, yaklaşık 77 dakikalık süresiyle izleyicilere hızlı tempolu ve eğlenceli bir hikâye sunuyor. Filmde mizahın yanı sıra yanlış anlaşılmalar ve tesadüfler üzerinden gelişen olaylar da önemli bir yer tutuyor.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Korkusuz Korkak'ın başrolünde Kemal Sunal bulunuyor. Sunal, filmde Mülayim Sert karakterine hayat veriyor. Filmin kadrosunda dönemin sevilen Yeşilçam oyuncuları da yer alıyor.

Korkusuz Korkak filminin oyuncuları arasında şunlar bulunuyor:

• Kemal Sunal – Mülayim Sert

• Turgut Özatay – Ayı Abbas

• Ayşin Atav – Hemşire Sevil

• Nejat Gürçen – Patron

• Zafer Önen – Müdür

• Hikmet Taşdemir – Gaddar Kerim

• Rıza Pekkutsal

• Belkıs Dilligil

• Hakkı Kıvanç

• Aynur Akkum

• Renan Fosforoğlu

• Muhteşem Durukan

• Yavuz Şeker

• Yadigar Ejder

KORKUSUZ KORKAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Korkusuz Korkak filmi, hayatı boyunca çekingen ve ezilen bir insan olarak yaşayan Mülayim Sert'in başından geçen olayları konu alıyor. Sıradan bir hayat süren Mülayim, iş yerinde patronu ve çalışma arkadaşları tarafından sürekli baskı görür. Maddi sıkıntılarla da mücadele eden karakterin hayatı, aldığı bir haberle tamamen değişir.

Mülayim, hastanede yapılan tetkiklerin ardından doktor tarafından yalnızca altı aylık ömrünün kaldığını öğrenir. Ölümle karşı karşıya olduğunu düşünen Mülayim, hayatında ilk kez korkularını bir kenara bırakır. Daha önce cesaret edemediği davranışlarda bulunmaya ve kalan zamanını istediği gibi yaşamaya karar verir.

Ancak olayların asıl komik tarafı bundan sonra başlar. Mülayim'in ölümcül bir hastalığa yakalandığını düşünmesine neden olan raporda hata olduğu ortaya çıkar. Aslında sağlıklı olan Mülayim, bu gerçeği öğrendiğinde daha önce korkmadan yaptığı davranışların sonuçlarıyla karşı karşıya kalır.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİNİN YÖNETMENİ VE SENARİSTİ KİM?

Korkusuz Korkak filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. Filmin senaryosu ise Erdoğan Tünaş tarafından kaleme alındı. Yapımcılığını Yahya Kılıç'ın üstlendiği film, Kemal Sunal'ın unutulmaz komedi filmleri arasında gösteriliyor.

Mülayim Sert karakterinin yaşadığı yanlış anlaşılmalar ve birbirinden komik olaylar üzerine kurulan Korkusuz Korkak, Kemal Sunal'ın kendine özgü oyunculuk tarzını başarılı şekilde yansıtan Yeşilçam klasikleri arasında yer alıyor.