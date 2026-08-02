Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Korkusuz Korkak filmi oyuncuları kim, konusu ne?

İzleyenleri ekrana bağlayan Korkusuz Korkak filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Korkusuz Korkak filmini izleyecek olanların merak ettiği Korkusuz Korkak konusu nedir, Korkusuz Korkak oyuncuları kimler ve Korkusuz Korkak özeti gibi konuları inceliyoruz.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının unutulmaz komedi filmleri arasında yer alan Korkusuz Korkak, televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşurken filmin çekim yeri, oyuncu kadrosu, konusu ve çekildiği yıl yeniden araştırılıyor. Başrolünde Kemal Sunal'ın yer aldığı yapım, eğlenceli hikâyesi ve hafızalara kazınan sahneleriyle yıllar geçmesine rağmen ilgi görmeye devam ediyor. Peki, Korkusuz Korkak filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi, oyuncuları kim, konusu ne?

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Korkusuz Korkak, 1979 yılında çekildi ve aynı yıl sinemaseverlerle buluştu. Filmin yönetmenliğini Natuk Baytan üstlenirken, senaryosu Erdoğan Tünaş tarafından kaleme alındı. Kemal Sunal'ın en sevilen yapımları arasında gösterilen film, komedi ile aksiyon unsurlarını bir araya getiren yapısıyla Türk sinemasının klasiklerinden biri olmayı başardı.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul'un çeşitli semtlerinde gerçekleştirildi. Özellikle dönemin mahalle yaşamını yansıtan sokaklar, iş hanları ve açık alanlar filmde sıkça kullanıldı. İstanbul'un farklı ilçelerinde gerçekleştirilen çekimler, filmin doğal atmosferine önemli katkı sağladı. Yapımda kullanılan mekânlar, Yeşilçam döneminin şehir dokusunu yansıtan önemli ayrıntılar arasında yer alıyor.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİNİN KONUSU NE?

Filmde, son derece korkak ve içine kapanık bir adam olan Mülayim'in sıra dışı hikâyesi anlatılıyor. Ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğrenen Mülayim, artık kaybedecek hiçbir şeyi olmadığını düşünerek cesur davranmaya başlar. Ancak daha sonra teşhisin yanlış olduğu ortaya çıkar. Bu süreçte mafyayla karşı karşıya kalan Mülayim'in yaşadığı komik ve heyecan dolu olaylar, filmin temel hikâyesini oluşturur. Kemal Sunal'ın başarılı oyunculuğu sayesinde karakterin yaşadığı değişim izleyiciye hem eğlenceli hem de duygusal anlar yaşatır.

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin güçlü oyuncu kadrosunda Türk sinemasının usta isimleri yer alıyor. Korkusuz Korkak filminin oyuncuları şu isimlerden oluşuyor:

• Kemal Sunal

• Ayşen Gruda

• Ünal Gürel

• Nevra Serezli

• Turgut Özatay

• Renan Fosforoğlu

• Dinçer Çekmez

• Yadigar Ejder

• İhsan Yüce

• Hikmet Taşdemir

KORKUSUZ KORKAK FİLMİ NEDEN HÂLÂ İLGİ GÖRÜYOR?

Aradan geçen uzun yıllara rağmen Korkusuz Korkak, güçlü oyunculuk performansları, unutulmaz diyalogları ve toplumsal mesajlar içeren mizah anlayışıyla izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kemal Sunal'ın en başarılı performanslarından biri olarak gösterilen yapım, televizyon ekranlarında her yayınlandığında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı sürdürüyor. Hem komedi hem de macera türünü başarılı şekilde harmanlayan film, Yeşilçam'ın en değerli eserleri arasında gösteriliyor.