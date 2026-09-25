Korku Terapisi filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Korku Terapisi filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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KORKU TERAPİSİ FİLMİ KONUSU NE?

Korku Terapisi, orijinal adıyla Regression, 2015 yılında vizyona giren psikolojik bir gerilim filmi. Hikâye 1990 yılında, Amerika Birleşik Devletleri'nin Minnesota eyaletindeki küçük bir kasabada geçiyor.

Filmde Dedektif Bruce Kenner, 17 yaşındaki kızı Angela'ya cinsel istismarda bulunduğunu itiraf eden John Gray'in davasını araştırıyor. Davayı ilginç kılan ise John'un suçunu kabul etmesine rağmen yaşananlara dair hiçbir şey hatırlamaması. Soruşturmaya dahil edilen ünlü psikolog Dr. Kenneth Raines, hipnoz yoluyla John'un bastırılmış anılarını ortaya çıkarmaya çalışıyor. Ancak bu süreç, çok daha büyük ve ürkütücü bir gizemi gün yüzüne çıkarıyor. Yerel medyanın olayların ardında satanist bir tarikatın bulunabileceğini sorgulamaya başlamasıyla kasabada korku ve paranoya hızla yayılıyor.

KORKU TERAPİSİ FİLMİ NE ANLATIYOR?

Film adını, hipnoz aracılığıyla geçmiş anılara ve travmalara ulaşmayı amaçlayan tartışmalı regresyon yönteminden alıyor. Yapım, 1980'ler ve 1990'larda Amerika'da yaşanan ve kamuoyunda "satanist ayin paniği" olarak bilinen toplumsal histeri dönemini arka plana alıyor. Korkunun insanlar üzerindeki etkisini, hafızanın güvenilirliğini ve toplu inançların gücünü sorgulayan film, izleyiciyi sonuna kadar gerilimde tutuyor. Yönetmen Amenábar da filmi, korku türüne yakın ama özünde suç unsurları barındıran bir psikolojik gerilim olarak tanımlıyor.

KORKU TERAPİSİ FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Filmin başrollerinde Ethan Hawke, Emma Watson ve David Thewlis yer alıyor. Yapımın oyuncu kadrosu şöyle:

Ethan Hawke – Dedektif Bruce Kenner

Emma Watson – Angela Gray

David Thewlis – Profesör Kenneth Raines

David Dencik – John Gray

Dale Dickey – Rose Gray

Devon Bostick – Roy Gray

Lothaire Bluteau – Peder Murray

Aaron Ashmore – Dedektif George Nesbitt

Peter MacNeill – Polis Şefi Cleveland

Adam Butcher – Brody

KORKU TERAPİSİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Projenin duyurusu 2013 yılının sonbaharında yapıldı. 31 Ekim 2013'te Ethan Hawke'ın filmde başrol oynayacağı ve Alejandro Amenábar'ın kendi yazdığı senaryoyu yöneteceği açıklandı. Filmin çekimleri 2014 yılında gerçekleştirildi. Yapım, 2015 yılında önce film festivallerinde gösterildi, ardından sinemalarda izleyiciyle buluştu. Film Türkiye'de 9 Ekim 2015'te vizyona girdi.

KORKU TERAPİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hikâyesi Minnesota'da geçen film, İspanya ve Kanada ortak yapımı olarak hazırlandı. Filmin çekimleri büyük ölçüde Kanada'nın Ontario eyaletinde, Toronto ve çevresinde yapıldı. Yapım ekibi, 1990'ların Amerika kasabası atmosferini yansıtmak için bölgedeki kırsal alanları ve eski yapıları tercih etti.

KORKU TERAPİSİ FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini, Diğerleri (The Others) ve Denizin İçinde (Mar Adentro) gibi yapımlarla tanınan İspanyol yönetmen Alejandro Amenábar üstleniyor. Filmin müziklerini Roque Baños besteledi, görüntü yönetmenliğini ise Daniel Aranyó yaptı. Yaklaşık 106 dakikalık yapımın Türkiye dağıtımını Pinema Film gerçekleştirdi.

KORKU TERAPİSİ FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Güçlü oyuncu kadrosuna rağmen eleştirmenlerden karışık yorumlar alan Korku Terapisi, IMDb'de 10 üzerinden yaklaşık 5,8 puana sahip. Gerilim ve gizem türünü sevenlerin ilgisini çeken film, özellikle Ethan Hawke ve Emma Watson'ın performanslarıyla dikkat çekiyor.