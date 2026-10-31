Korkmaz Enes Ergun kimdir, neden gözaltına alındı? Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun kaç yaşında, nereli, evli mi?

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Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında yürütülen soruşturma gündem oldu. Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ergun'a yönelik suçlamalar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Ergun hakkında gözaltına alındı. Peki, Korkmaz Enes Ergun kimdir? Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun kaç yaşında, nereli, evli mi? Detaylar...

KORKMAZ ENES ERGUN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun, İstanbul'da yürütülen fon soruşturması kapsamında 31 Ekim 2026 tarihinde gözaltına alındı.

Ergun hakkında "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarının yöneltildiği bildirildi.

Soruşturma, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemler ve fonlarla ilgili iddialar kapsamında yürütülüyor. Ancak Ergun hakkındaki suçlamalar henüz kesinleşmiş değil. Soruşturmanın sonucunda ortaya çıkacak deliller ve yargı süreci belirleyici olacak.

KORKMAZ ENES ERGUN KİMDİR?

Korkmaz Enes Ergun, Türk sermaye piyasalarında uzun yıllardır görev yapan bir finans yöneticisidir. Borsa İstanbul'da yaklaşık 24 yıllık kariyere sahip olan Ergun, özellikle şirketlerin halka arz süreçleri, borsada işlem gören şirketlerin incelenmesi ve piyasa faaliyetlerinin yönetilmesi alanlarında görev aldı.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümünden 1997 yılında mezun olan Ergun, aynı yıl Borsa İstanbul'da çalışmaya başladı.

Yüksek lisans ve doktora eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalında tamamlayan Ergun, Borsa İstanbul'da kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevini de yürüttü.

KORKMAZ ENES ERGUN NE ZAMAN BORSA İSTANBUL GENEL MÜDÜRÜ OLDU?

Korkmaz Enes Ergun, 26 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilen Borsa İstanbul Olağan Genel Kurulu'nun ardından genel müdürlük görevine getirildi.

Daha önce genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Ergun, Hakan Atilla'nın görevinden ayrılmasının ardından boşalan koltuğu devraldı.

Göreve gelmeden önce kotasyondan sorumlu genel müdür yardımcılığı yapan Ergun, böylece Borsa İstanbul'un üst yönetiminde görev almaya başladı.

KORKMAZ ENES ERGUN KAÇ YAŞINDA?

Korkmaz Enes Ergun'un doğum tarihi kamuya açık ve güvenilir biyografik kaynaklarda doğrulanmış şekilde yer almıyor.

KORKMAZ ENES ERGUN NERELİ?

Korkmaz Enes Ergun'un doğum yeri ve memleketine ilişkin güvenilir kaynaklarda doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

KORKMAZ ENES ERGUN EVLİ Mİ?

Korkmaz Enes Ergun'un medeni durumuna ilişkin kamuoyuna yansımış doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

KORKMAZ ENES ERGUN'UN EĞİTİMİ VE KARİYERİ

Ergun'un eğitim ve meslek hayatına ilişkin bilinen bilgiler şöyle:

Üniversite: Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi.

Bölüm: İşletme.

Mezuniyet yılı: 1997.

Yüksek lisans: Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı.

Doktora: Marmara Üniversitesi İktisat Anabilim Dalı.

Mesleğe başlangıç: 1997, Borsa İstanbul.

Önceki görevi: Kotasyondan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı.

Genel müdürlük görevi: 26 Mart 2021.