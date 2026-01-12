Koray Ergün kimdir, neden öldü? Koray Ergün kaç yaşında, nereli? Koray Ergün hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Türk tiyatrosu, televizyon ve sinema dünyası, usta oyuncu Koray Ergün'ün vefat haberiyle derin bir üzüntü yaşadı. Tiyatro sahnelerinden ekranlara uzanan sanat yolculuğunda sessiz ama kalıcı izler bırakan Ergün, 12 Ocak 2026 tarihinde hayatını kaybetti. Peki, Koray Ergün kimdir, neden öldü? Koray Ergün kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

KORAY ERGÜN KİMDİR?

Türk tiyatrosu ve televizyon dünyasının saygın isimlerinden biri olan Koray Ergün, sanat hayatı boyunca sahnede, ekranda ve beyazperdede derin izler bırakan bir oyuncu olarak hafızalara kazındı. 1958 yılında Ankara'da dünyaya gelen Ergün, sanat yolculuğuna tiyatro sahnesinde başladı ve uzun yıllar boyunca bu alanda emek verdi.

Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu gibi Türkiye tiyatrosunun köklü kurumlarında görev alan Koray Ergün, sahne disiplinine verdiği önem, karakter derinliği yüksek performansları ve mesleki ciddiyetiyle tanındı. Tiyatro kökenli bir sanatçı olarak yetişmesi, onun ekran projelerinde de doğal, ölçülü ve güçlü bir oyunculuk sergilemesini sağladı.

Sadece rol aldığı yapımlarla değil, genç oyunculara örnek olan duruşu ve eğitici yönüyle de sanat dünyasında saygı gören Ergün, kuşaklar arası bir köprü işlevi gördü. Sessiz ama etkili kariyeri, onu popülerliğin ötesinde kalıcı bir sanatçı kimliğine taşıdı.

KORAY ERGÜN KAÇ YAŞINDA?

Koray Ergün, 1958 doğumludur. Usta oyuncu, 12 Ocak 2026 tarihinde 68 yaşında hayatını kaybetmiştir. Sanatla dolu geçen 68 yıllık yaşamına tiyatrodan televizyona, sinemadan eğitime uzanan birçok değerli proje sığdırmıştır.

KORAY ERGÜN NERELİ?

Koray Ergün, Ankara doğumludur. Sanat yolculuğunun temellerini de doğup büyüdüğü bu şehirde atmıştır. Ankara'nın güçlü tiyatro geleneği, Ergün'ün mesleki formasyonunda belirleyici bir rol oynamış; AST ve Ekin Tiyatrosu gibi kurumlar aracılığıyla sahne kültürünü içselleştirmesini sağlamıştır.

KORAY ERGÜN NEDEN ÖLDÜ?

Koray Ergün neden öldü sorusu, sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir merak ve üzüntüyle gündeme geldi. Usta oyuncunun vefat nedeni, geçtiğimiz yıl yaşadığı ciddi sağlık sorunlarına dayanıyor.

2025 yılının Şubat ayında sağ elinde güç kaybı yaşayan Koray Ergün, hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda beyninde yaklaşık 3 santimetrelik bir tümör tespit edildi. 6 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen beyin ameliyatı başarıyla sonuçlandı ve tümör tamamen alındı.

Ancak ameliyat sonrası süreçte gelişen komplikasyonlar, sanatçının genel sağlık durumunu olumsuz etkiledi. Tüm tıbbi müdahalelere rağmen Koray Ergün, 12 Ocak 2026 tarihinde yaşamını yitirdi. Acı haber, sanatçının çocukları tarafından sosyal medya üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

KORAY ERGÜN HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Koray Ergün'ün oynadığı diziler, onun tiyatro sahnesindeki güçlü birikimini televizyon ekranına başarıyla taşıdığını gösterdi. Dramdan polisiyeye uzanan geniş bir tür yelpazesinde rol alan Ergün, özellikle baba, öğretmen ve toplumun içinden karakterleri canlandırmasıyla tanındı.

"Teşkilat" dizisinde Hulki'nin Babası karakteriyle geniş kitlelerin dikkatini çeken usta oyuncu, daha önce de pek çok yapımda etkileyici performanslara imza attı.

Koray Ergün'ün rol aldığı bazı diziler şunlardır:

Teşkilat – Hulki'nin Babası (2021–2022)

Behzat Ç. – Çeşitli Roller

Unutma Beni – Çeşitli Roller

Sahne Işıkları – Selim Tunç (2005–2007)

Kayıp Zamanın Peşinde – Yılmaz (2010–2012)

Kırgın Sokaklar – Veysel Akar (2014)

Hayatın Sınavı – Mahmut (2017)

Şehir Masalları – Orhan (2021)

KORAY ERGÜN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Koray Ergün'ün oynadığı filmler, onun karakter oyunculuğundaki ustalığını beyazperdeye taşıdığı önemli yapımlar arasında yer aldı. Özellikle toplumsal temalı ve dramatik filmlerde sergilediği performanslarla sinema izleyicisinin takdirini kazandı.

"Ayla" ve "Anadolu Leoparı" gibi dikkat çeken projelerde rol alan Ergün, duygusal derinliği yüksek karakterleriyle öne çıktı. Sinema kariyerinde de tiyatrodan gelen disiplinini koruyarak, sahici ve güçlü oyunculuklar sergiledi.

Koray Ergün'ün rol aldığı bazı filmler şunlardır:

Dolap Beygiri (1982)

Kurtuluş (1994)

Gölge Oyuncuları – Tarık (2002)

Kanımdaki Barut (2009)

Sisler Ardında – Mehmet (2008)

Son Perde – Hüseyin Usta (2015)

Ayla – Halit (2017)

Çam Yarması (2017)

Bekçi (2018)

La Hayde Maske (2018)

Hasbihal (2019)

Bir Gün Daha – Rıza Dede (2019)

Anadolu Leoparı – Orhan (2021)