Konyaspor Trabzonspor maçı ilk 11'i! Trabzonspor’un Konyaspor Trabzonspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

Trendyol Süper Lig’de Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma öncesinde gözler teknik direktörlerin tercih edeceği isimlere çevrildi. Konyaspor Trabzonspor maçı ilk 11’i açıklandı mı? Trabzonspor’un Konyaspor karşısındaki ilk 11’inde kimler var? soruları taraftarların gündeminde yer alırken, resmi kadroların açıklanmasıyla birlikte sahaya çıkacak oyuncular da netlik kazanacak.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA? NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak karşılaşma futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Maçı canlı takip etmek isteyen taraftarlar, Konyaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden izlenir? sorularına yanıt arıyor. İşte Konyaspor Trabzonspor maçının yayın kanalı, tarihi ve karşılaşmaya dair tüm detaylar...

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor ile Trabzonspor arasındaki Trendyol Süper Lig mücadelesi, 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise Türkiye saatiyle 20.00 olarak açıklandı.

Ligde önemli bir mücadeleye sahne olması beklenen karşılaşmada Konyaspor, kendi sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği Konyaspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? sorusunun yanıtı belli oldu. Trendyol Süper Lig karşılaşması Bein Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmayı televizyon üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, Bein Sports 1'in bulunduğu yayın platformlarından mücadeleyi takip edebilecek.

BEIN SPORTS 1 KAÇINCI KANALDA?

Konyaspor Trabzonspor maçının yayınlanacağı Bein Sports 1, Digiturk platformunda 77. kanalda yer alıyor. Kanal numaralarında platform kaynaklı değişiklikler yaşanabileceği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Konyaspor Trabzonspor maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler, karşılaşmayı Bein Sports 1 üzerinden takip edebilecek. Maçın yayın saati olan 20.00'de Bein Sports 1 ekranlarında mücadele başlayacak.

Yayın platformlarında yaşanabilecek olası program veya kanal değişikliklerine karşı maç öncesinde güncel yayın bilgilerinin kontrol edilmesi önem taşıyor.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Konyaspor Trabzonspor karşılaşması 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 20.00'de futbolseverlerle buluşacak.

KONYASPOR TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Trendyol Süper Lig'deki Konyaspor Trabzonspor karşılaşması, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Konyaspor'un ev sahipliğinde gerçekleşecek mücadelede iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için mücadele edecek.

KONYASPOR TRABZONSPOR CANLI İZLE

Konyaspor Trabzonspor maçını canlı izlemek isteyenler için yayın adresi Bein Sports 1 olarak açıklandı. Karşılaşma 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak ve Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

KONYASPOR TRABZONSPOR İLK 11’LERİ:

Konyaspor :



Trabzonspor: