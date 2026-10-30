Konyaspor Galatasaray maçı nerede, hangi statta oynanıyor?

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Konyaspor – Galatasaray maçı, Konyaspor’un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak. İşte Konyaspor – Galatasaray maçının oynanacağı stada ve karşılaşmaya dair bilgiler.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Konyaspor ile Galatasaray arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması, Konya’da oynanacak. Mücadeleye, Konyaspor’un iç saha stadı Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu ev sahipliği yapacak.

MEDAŞ KONYA BÜYÜKŞEHİR STADYUMU HAKKINDA

Konya Büyükşehir Stadyumu, Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunuyor. Sponsorluk anlaşması nedeniyle Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu adıyla anılan stat, 2014 yılında hizmete girdi. Yaklaşık 42 bin kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, modern mimarisiyle Türkiye’nin büyük statları arasında yer alıyor. Stat, Konyaspor’un maçlarının yanı sıra zaman zaman Türkiye Milli Takımı’nın karşılaşmalarına da ev sahipliği yapıyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Maç şifreli yayınlanacağı için izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Mücadele, beIN Sports’un dijital platformu TOD üzerinden de abonelikle internetten izlenebilecek. Karşılaşmayı beIN Sports 1’de spiker Murat Yenersoy anlatacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yapacak, dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi olacak. VAR’da Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Alan Kijas, AVAR’da ise Davut Dakul Çelik görev yapacak.

GALATASARAY’DA SON DURUM

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı’dan cezası nedeniyle yararlanamayacak. Ailevi sebeplerle takımla birlikte Konya’ya gitmeyen Victor Osimhen’in ise maç günü kafileye katılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, ligde 22 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.