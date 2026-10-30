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Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç? GS Konya maçı bitti mi? Konyaspor Galatasaray maçı CANLI SKOR takibi!

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Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç? GS Konya maçı bitti mi? Konyaspor Galatasaray maçı CANLI SKOR takibi! Haber Videosunu İzle
Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç? GS Konya maçı bitti mi? Konyaspor Galatasaray maçı CANLI SKOR takibi!
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Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında lider Galatasaray, bu akşam Konya deplasmanında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe derbisindeki galibiyetin ardından zirvedeki yerini korumak isteyen sarı-kırmızılıların zorlu deplasman sınavını takip eden futbolseverler, “Konyaspor Galatasaray maçı kaç kaç?”, “maç bitti mi?” ve “canlı skor ne?” sorularına yanıt arıyor.

Konyaspor – Galatasaray maçı henüz başlamadı. Karşılaşma bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü saat 20.00’de Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda başlayacak ve beIN Sports 1’den canlı olarak yayınlanacak. Maçın canlı skoru, golleri ve önemli anları, karşılaşma başladıktan sonra haberimizde anlık olarak güncellenecek.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?

Konyaspor – Galatasaray maçı henüz başlamadı. Karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Maç başladığında canlı skor ve gelişmeler bu bölümde güncellenecek.

GS KONYA MAÇI BİTTİ Mİ?

Hayır. Galatasaray’ın Konyaspor deplasmanındaki maçı henüz başlamadı. Karşılaşmanın, devre arasıyla birlikte saat 21.50 civarında sona ermesi bekleniyor.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşma bugün, 30 Ekim 2026 Cuma günü Türkiye saatiyle 20.00’de başlayacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. beIN Sports 1, Digiturk’te 77 numaralı kanaldan yayın yapıyor. Maç şifreli yayınlanacağı için izlemek isteyenlerin beIN Sports aboneliğine sahip olması gerekiyor. Mücadele, beIN Sports’un dijital platformu TOD üzerinden de abonelikle internetten izlenebilecek. Karşılaşmayı beIN Sports 1’de spiker Murat Yenersoy anlatacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Mücadele, Konya’nın Selçuklu ilçesinde bulunan Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda oynanacak.

KONYASPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Anıl Usta ve Mehmet Salih Mazlum yapacak, dördüncü hakem ise Ömer Tolga Güldibi olacak. VAR’da Avusturya Futbol Federasyonu’ndan Alan Kijas, AVAR’da ise Davut Dakul Çelik görev yapacak.

GALATASARAY’DA SON DURUM

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Abdülkerim Bardakcı’dan cezası nedeniyle yararlanamayacak. Ailevi sebeplerle takımla birlikte Konya’ya gitmeyen Victor Osimhen’in ise maç günü kafileye katılması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, ligde 22 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor.

KONYASPOR GALATASARAY CANLI SKOR

Maç başladıktan sonra karşılaşmanın canlı skoru, golleri, kartları ve önemli pozisyonları bu bölümde anlık olarak paylaşılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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