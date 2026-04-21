Haberler

Konyaspor Fenerbahçe tek maç mı, çift maç mı, rövanşı yok mu, Konyaspor Fenerbahçe Kadıköy'de 2. maç oynanacak mı?

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinin tek maç mı yoksa çift maç mı olduğu futbolseverler tarafından en çok merak edilen konuların başında geliyor. Kupada uygulanan statü gereği bu eşleşme tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve karşılaşmanın galibi doğrudan yarı finale yükselecek. Bu nedenle iki takım arasında rövanş mücadelesi bulunmuyor.

Konyaspor’un ev sahipliğinde oynanacak bu kritik karşılaşmada “Kadıköy’de ikinci maç olacak mı?” sorusu da gündeme gelirken, mevcut kura sistemi gereği böyle bir durum söz konusu değil. Yani Fenerbahçe– Konyaspor eşleşmesinde ikinci bir maç veya Kadıköy’de rövanş oynanmayacak. Ziraat Türkiye Kupası formatına göre turu geçen takım tek maç üzerinden belirlenirken, eşitlik halinde uzatma ve penaltı atışları devreye girecek.

KONYA’DA TEK MAÇLIK KRİTİK KUPA SINAVI

Fenerbahçe S.K., Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Konyaspor ile MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor. 21 Nisan Salı günü saat 20.30’da başlayacak mücadele tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan taraf doğrudan yarı finale yükselecek. Rövanşın olmadığı bu sistemde hata yapma lüksü bulunmuyor.

Sarı-lacivertliler, grup aşamasında zorlu rakiplerle mücadele ederek ikinci sırada yer alırken, Konyaspor ise grupları üst sıralarda tamamlayarak dikkat çekmişti. Bu tablo, karşılaşmanın yüksek tempolu ve dengeli geçeceğine işaret ediyor.

EKSİKLER VE TAKTİK PLANLAR ÖNE ÇIKIYOR

Fenerbahçe cephesinde kritik mücadele öncesi bazı önemli eksikler dikkat çekiyor. Edson Alvarez ve Marco Asensio’nun sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek olması, teknik ekibi farklı çözümler üretmeye zorluyor. Deplasmanda oynanacak bu zorlu karşılaşmada kadro derinliği sarı-lacivertlilerin en büyük avantajı olarak görülüyor.

KONYASPOR FENERBAHÇE TEK MAÇ MI?

Ziraat Türkiye Kupası’nda bu sezon uygulanan sistem gereği çeyrek final maçları tek maç üzerinden oynanıyor. Bu nedenle Fenerbahçe–Konyaspor eşleşmesinde ikinci maç veya Kadıköy’de rövanş ihtimali bulunmuyor. Beraberlik halinde uzatma ve penaltı atışları devreye girerken, turu geçen ekip doğrudan yarı finale yükselecek.

TARİHİ REKABETTE DENGE DİKKAT ÇEKİYOR

İki takımın kupa geçmişi ise rekabetin ne kadar dengeli olduğunu ortaya koyuyor. Daha önceki eşleşmelerde hem Konyaspor’un sürpriz galibiyeti hem de Fenerbahçe’nin üstünlük kurduğu seriler dikkat çekmişti. Özellikle yarı finalde oynanan çift maçlı eşleşmede sarı-lacivertlilerin finale yükselmesi, bu rekabetin her zaman yüksek tempoda geçtiğini gösteriyor.

Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

