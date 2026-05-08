Konyaspor Fenerbahçe maçı neden Bein Sport 3'ten yayınlanıyor.

Trendyol Süper Lig’in heyecan dolu haftasında dev randevu için geri sayım sürerken, ekran başındaki taraftarlar alışılagelmişin dışında bir yayın tercihiyle karşılaştı. Arama motorlarında en çok sorgulanan "Konya spor Fenerbahçe maçı neden beIN Sports 1 yerine beIN Sports 3 kanalında?" başlığı, spor dünyasının gündemine oturdu. beIN Media Group’un aynı gün ve saate denk gelen birden fazla kritik karşılaşmayı spor severlere eş zamanlı ulaştırma stratejisi kapsamında alınan bu kararın detayları ve frekans bilgilerini sizler için derledik.

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Süper Lig’deki bu heyecan dolu randevu, 09 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Yeşil-beyazlılar ile sarı-lacivertlileri karşı karşıya getirecek olan mücadelenin başlama düdüğü saat 20:00'de çalacak.

MAÇI CANLI İZLE: KONYASPOR - FENERBAHÇE HANGİ KANALDA?

Konyaspor ve Fenerbahçe arasındaki bu dev mücadele, yayıncı kuruluşun belirlediği kanal üzerinden naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler için adres:

• beIN Sports 3: Mücadele, yüksek çözünürlük kalitesiyle beIN Sports 3 ekranlarından izlenebilecek.

BEIN SPORTS 3 KANAL VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı televizyon başından takip edecek olan taraftarlar için platform ve kanal numaraları şu şekildedir:

• Digiturk: 79. Kanal

• Kablo TV: 234. Kanal

• Yayın, Türksat uydusu ve internet altyapısı üzerinden şifreli olarak beIN Media Group abonelerine ulaştırılacaktır.

DEV MÜCADELE KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE STADYUMU'NDA

Ev sahibi Konyaspor, Fenerbahçe’yi kendi taraftarı önünde Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda ağırlayacak. Deplasman tribününün de tamamen dolması beklenen karşılaşmada, atmosferin maçın önemine yakışır şekilde yüksek olması bekleniyor.

ZİRVE VE KÜME DÜŞME HATTINDA KRİTİK EŞİK

Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda hata yapmadan yoluna devam etmek isterken; Konyaspor ise ligdeki konumunu sağlama almak adına puan ya da puanlar hedefliyor. Taktiksel savaşın ve mücadelenin ön planda olacağı bu 90 dakikayı kaçırmamak için saat 20:00'de beIN Sports 3 ekranlarında yerinizi almayı unutmayın!

KONYASPOR - FENERBAHÇE MAÇI NEDEN BEIN SPORTS 3 KANALINDA?

Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports, Konyaspor Fenerbahçe maçı kanal tercihi hakkınd henüz açıklama yapmadı.