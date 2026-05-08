Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'leri!

Süper Lig’de haftanın önemli maçlarından biri olan Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması öncesi taraftarlar yayın bilgileri ve kadro detaylarını sorguluyor. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren mücadelede maçın tarihi, saati, yayın kanalı ve muhtemel 11’ler büyük ilgi görüyor.

KONYASPOR – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Trendyol Süper Lig’de oynanacak Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kritik mücadele Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, dev maçın yayın bilgilerini yoğun şekilde araştırıyor.

BEIN SPORTS 3 YAYIN VE İZLEME DETAYLARI

Karşılaşma Bein Sports 3 üzerinden Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın ile canlı takip imkânı sunulacak.

KONYASPOR – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Süper Lig’in önemli karşılaşmalarından biri olan Konyaspor – Fenerbahçe mücadelesi 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu maç büyük önem taşıyor.

MAÇ SAATİ AÇIKLANDI

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak duyuruldu. Mücadelede yüksek tempolu ve çekişmeli bir oyun bekleniyor.

MAÇ KONYA’DA OYNANACAK

Konyaspor ile Fenerbahçe arasındaki Süper Lig karşılaşmasına Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ev sahipliği yapacak. İki takım da sahaya 3 puan hedefiyle çıkacak.

KONYASPOR – FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER

KONYASPOR MUHTEMEL XI

Deniz

Berkan

Adil

Nagalo

Uğurcan

Jevtovic

Melih

Olaigbe

Bardhi

Deniz

Muleka

FENERBAHÇE MUHTEMEL XI

Mert

Brown

Oosterwolde

Çağlar

Semedo

Kante

Guendouzi

Kerem

Fred

Asensio

Talisca