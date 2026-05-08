Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Konyaspor Fenerbahçe muhtemel 11'leri!
Konyaspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması öncesinde futbolseverler “Konyaspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?” sorularına yanıt arıyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımın muhtemel 11’leri de merak konusu olurken, maçın detayları yoğun şekilde araştırılıyor.
KONYASPOR – FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Trendyol Süper Lig’de oynanacak Konyaspor – Fenerbahçe karşılaşması futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Kritik mücadele Bein Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, dev maçın yayın bilgilerini yoğun şekilde araştırıyor.
BEIN SPORTS 3 YAYIN VE İZLEME DETAYLARI
Karşılaşma Bein Sports 3 üzerinden Digiturk 79 ve Kablo TV 234 numaralı kanallar aracılığıyla izlenebilecek. Ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayın ile canlı takip imkânı sunulacak.
KONYASPOR – FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?
Süper Lig’in önemli karşılaşmalarından biri olan Konyaspor – Fenerbahçe mücadelesi 9 Mayıs 2026 Cumartesi günü oynanacak. Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren bu maç büyük önem taşıyor.
MAÇ SAATİ AÇIKLANDI
Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak duyuruldu. Mücadelede yüksek tempolu ve çekişmeli bir oyun bekleniyor.
MAÇ KONYA’DA OYNANACAK
KONYASPOR – FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER
KONYASPOR MUHTEMEL XI
Deniz
Berkan
Adil
Nagalo
Uğurcan
Jevtovic
Melih
Olaigbe
Bardhi
Deniz
Muleka
FENERBAHÇE MUHTEMEL XI
Mert
Brown
Oosterwolde
Çağlar
Semedo
Kante
Guendouzi
Kerem
Fred
Asensio
Talisca