Konyaspor Fenerbahçe maç özeti ve golleri nasıl izlenir? Konyaspor Fenerbahçe maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Konyaspor Fenerbahçe maç özeti! ZTK’da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Konyaspor Fenerbahçe maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Konyaspor Fenerbahçe maçı özeti nasıl izlenir? araştırması yapıyor. Peki, Konyaspor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, detaylar...

MAÇ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı bu akşam Konya'dan yükselecek! Konyaspor ile Fenerbahçe, kupa yolculuğunda çok kritik bir eşiği aşmak için karşı karşıya geliyor. Üstelik maç şifresiz yayınlanacak! Tüm yayın ve saat bilgileri haberimizde...

Konyaspor - Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçı, ATV kanalından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

ATV CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

ATV'yi Digiturk'te 25, D Smart'ta 25, Kablo TV'de 24, Tivibu'da 24, Turkcell TV+'ta 24 ve Vodafone TV'de 25 numaralı kanaldan takip edebilirsiniz. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

MAÇ HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Konyaspor - Fenerbahçe maçı, 21 Nisan Salı günü saat 20:30'da başlayacak. Kupa gecesine hazır olun, maçı kaçırmayın!

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşması Konya'da oynanacak. Ev sahibi Konyaspor, kendi taraftarının önünde Fenerbahçe'ye karşı kupa yolculuğunu sürdürmek için sahaya çıkacak.

KONYASPOR FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ NASIL İZLENİR?

Konyaspor Fenerbahçe maç özeti ve gollerini ATV platformlarından izleyebilirsiniz.

