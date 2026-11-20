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Konyaspor Beşiktaş maçı, 22 Kasım 2026 Pazar günü saat 16.00'da Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Trendyol Süper Lig 12. hafta karşılaşması beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak; maç Digiturk 77. kanal ve TOD üzerinden takip edilebilecek. Konyaspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak, şifresiz mi ve Konyaspor Beşiktaş muhtemel 11'leri belli oldu mu soruları pazar günü öncesinde sıkça aranıyor. Konyaspor Beşiktaş maçının tüm yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Konyaspor Beşiktaş maçı 22 Kasım 2026 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma, Trendyol Süper Lig 12. haftanın pazar gününde oynanacak ilk maçlar arasında bulunuyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Konya'daki mücadele saat 16.00'da başlayacak. Öğleden sonra oynanacak karşılaşma, pazar gününün futbol programını başlatacak.

Maç saatinde herhangi bir değişiklik yapılması halinde güncel bilgilere kulüplerin ve yayıncı kuruluşun resmi açıklamalarından ulaşılabilecek.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Konyaspor Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele Digiturk'te 77. kanaldan izlenebilecek. Evde televizyon başında olamayacaklar için TOD platformu, maçı internet üzerinden canlı izleme imkânı sunuyor.

Kullanılan platforma göre kanal numarası farklılık gösterebileceği için yayın öncesinde güncel listenin kontrol edilmesi öneriliyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Konyaspor Beşiktaş maçı şifresiz kanallarda yer almayacak. Süper Lig yayın haklarının sahibi beIN SPORTS olduğu için karşılaşmayı izlemek isteyenlerin Digiturk veya TOD üyeliğine ihtiyacı bulunuyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Konyaspor'un iç saha maçlarını oynadığı Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılacak. Yeşil-beyazlılar, taraftarının desteğiyle Beşiktaş'a karşı avantaj sağlamayı hedefliyor.

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ BELLİ OLDU MU?

Konyaspor Beşiktaş maçının muhtemel 11'leri, maç günü yaklaştıkça netleşiyor. Teknik ekiplerin son antrenmanlarda yapacağı çalışmalar ve milli takımlardan dönen oyuncuların durumu, sahaya çıkacak kadroları belirleyecek.

BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

Alexander Nübel

Michael Murillo

Emmanuel Agbadou

Emirhan Topçu

Rıdvan Yılmaz

Salih Özcan

Leandro Trossard

Wilfred Ndidi

Orkun Kökçü

İlhan Fakılı

Dušan Vlahovic

KONYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Konyaspor, iç sahada güçlü bir rakibe karşı alacağı galibiyetle ligdeki çıkışını sürdürmek istiyor. Beşiktaş ise milli aranın ardından Konya'dan galibiyetle dönerek üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor. Konya deplasmanının siyah-beyazlılar için her zaman zorlu geçtiği düşünüldüğünde, karşılaşmanın çekişmeli geçmesi bekleniyor.