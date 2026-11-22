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Konyaspor - Beşiktaş maçı 22 Kasım 2026 Pazar günü Beşiktaş'ın 4-2 galibiyetiyle sona erdi. Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Konya'da oynanan maçta Beşiktaş ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Konyaspor ikinci yarıda skoru 2-2'ye getirdi, Beşiktaş son 15 dakikada iki gol daha bularak sahadan üç puanla ayrıldı.

KONYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 4-2 bitti ve kazanan Beşiktaş oldu. Anadolu Ajansı'nın aktardığı maç raporuna göre siyah-beyazlılar 10. dakikada öne geçti, 34. dakikada farkı ikiye çıkardı. Konyaspor ilk yarının bitimine doğru farkı bire indirdi, ikinci yarının ortalarında da beraberliği yakaladı.

Skor 2-2'yken oyun bir süre dengede kaldı. Beşiktaş 79. dakikada yeniden öne geçti, uzatma dakikalarında attığı golle de maçı 4-2'ye taşıdı.

GOLLERİ KİM ATTI?

Beşiktaş'ın ilk iki golünü Dusan Vlahovic attı (10. ve 34. dakikalar). Üçüncü gol 79. dakikada Leandro Trossard'dan, dördüncü gol de 90+3. dakikada Vaclav Cerny'den geldi.

Konyaspor'un gollerini ilk yarının son dakikalarında Jean-Luc Dompe, ikinci yarıda da Enis Destan kaydetti. Gol dakikaları maç raporlarında bir dakika farkla veriliyor: Dompe'nin golü 41 ya da 42, Enis Destan'ın golü 62 ya da 63. dakika olarak geçiyor.

PUAN DURUMUNDA SON DURUM NE?

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 25'e çıkardı ve 3. sıraya yerleşti. Hürriyet'in maç raporuna göre siyah-beyazlılar ile lider arasındaki fark 6 puan. Konyaspor ise 8 puanda kaldı ve 15. sırada bulunuyor.

Haftanın diğer maçları tamamlandıkça sıralama değişebilir; buradaki sıralar maçın bittiği saatteki puan tablosuna göre.