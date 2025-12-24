Konya Şivlilik ne zaman 2026?

Her yıl Konya'da büyük bir heyecanla yaşatılan şivlilik geleneği, üç ayların başlangıcında çocukların yüzünü güldürüyor. Peki 2026 yılında Konya'da şivlilik hangi tarihte kutlanacak?

ŞİVLİLİK MANEVİYATI ÇOCUKLARLA YAŞATILIYOR

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üç ayların manevi atmosferini çocuklara hissettirmek ve paylaşma bilincini güçlendirmek adına şivlilik geleneğinin önemli bir değer taşıdığını ifade etti. Altay, Konya'ya özgü bu kültürel mirasın çocuklar için anlamlı bir buluşma noktası olduğunu vurguladı.

220 BİN ÖĞRENCİYE ŞİVLİLİK HEDİYESİ

Şivliliğin Konya'nın en kıymetli kültürel değerlerinden biri olduğuna dikkat çeken Başkan Altay, bu özel günlerin çocukların hafızasında güzel anılar bırakmasını hedeflediklerini belirtti. Altay, 31 ilçede Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulu ve ilkokullar ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreşlerde ve Diyanet'e bağlı 4-6 yaş Kur'an kurslarında eğitim gören toplam 220 bin öğrenciye, bu yıl da şekerlemelerden oluşan şivlilik hediyelerinin ulaştırıldığını aktardı.

ÖZEL BESLENEN ÖĞRENCİLER DE UNUTULMADI

Özel beslenme ihtiyacı olan çocuklar için de ayrı bir çalışma yapıldığını belirten Altay, glütensiz ve proteinsiz beslenmek zorunda olan 415 öğrenciye özel olarak hazırlanan şivlilik paketlerinin teslim edildiğini söyledi. Böylece tüm çocukların bu geleneği eşit şekilde yaşayabilmesine imkan sağlandığını dile getiren Altay, üç ayların tüm İslam alemine ve Konyalılara hayırlar getirmesini temenni etti.

ŞİVLİLİK ÇOCUK BAYRAMI BAŞLIYOR

Öte yandan, şivlilik geleneğini yaşatmak amacıyla Selçuklu Kongre Merkezi'nde 25-28 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan "Şivlilik Çocuk Bayramı"nın yarın başlayacağı bildirildi.