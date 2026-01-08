Haberler

Konya okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Konya'da okul yok mu (KONYA VALİLİĞİ)?

Konya okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Konya'da okul yok mu (KONYA VALİLİĞİ)?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da etkili olması beklenen karla karışık yağmur ve soğuk hava nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler "Konya okullar tatil mi?", "9 Ocak Cuma Konya'da okul var mı?" sorularına yanıt ararken, Konya Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Konya'da 9 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Konya okullar tatil mi?", " Konya Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde aranırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

KONYA HAVA DURUMU
Konya'da Sağanak ve Soğuk Hava Alarmı: Karla Karışık Yağmur ve Kar Bekleniyor

Konya'da Perşembe gününden itibaren yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini artırıyor. Saatlik tahminlere göre öğleden sonra başlayan sağanak yağış, akşam ve gece saatlerinde de devam edecek. Rüzgarın zaman zaman saatte 65 kilometreye ulaşması beklenirken, geceye doğru hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düşecek.

Cuma günü Konya genelinde soğuk hava ve yağış etkili olacak. Gece saatlerinde yağmur görüleceği tahmin edilirken, sabah saatlerinden itibaren yağışın karla karışık yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde çok bulutlu bir hava hakim olurken, akşam saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü öngörülüyor. Sıcaklık gün içinde en fazla 6 dereceye çıkarken, gece saatlerinde -2 dereceye kadar gerileyecek.

Konya okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Konya'da okul yok mu (KONYA VALİLİĞİ)?

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminlerine göre 9 Ocak Cuma günü Konya'da karla karışık yağmurlu hava etkili olacak. Cumartesi günü rüzgarlı bir hava beklenirken, pazar günü kuvvetli yağmur görülecek. Pazartesi ve salı günleri ise Konya'da kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi öngörülüyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar, ani sıcaklık düşüşü, karla karışık yağmur ve buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

KONYA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
6 kız öğrenciyi evine götürüp temizlik yaptıran öğretmene soruşturma

Fotoğrafı gören velilerden şikayet yağdı! Ekipler hemen harekete geçti
Aleyna Tilki'nin uyuşturucu testi pozitif çıktı

Aleyna Tilki'nin test sonucu belli oldu
Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir

Tarihi kongre binası kapatıldı! Deprem olursa 6 saniyede göçebilir
Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı

Guendouzi transferi sonrası ortalık karıştı! Başkana istifa çağrısı
Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı

Yıllar sonra ortaya çıkan video! Herkes aynı detaya takıldı
En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak

En düşük emekli aylığının artırılmasıyla ilgili önemli gelişme