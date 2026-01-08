Konya okullar tatil mi, 9 Ocak Cuma Konya'da okul yok mu (KONYA VALİLİĞİ)?

Konya'da 9 Ocak Cuma günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Konya okullar tatil mi?", " Konya Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde aranırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

KONYA HAVA DURUMU

Konya'da Sağanak ve Soğuk Hava Alarmı: Karla Karışık Yağmur ve Kar Bekleniyor

Konya'da Perşembe gününden itibaren yağışlı ve rüzgarlı hava etkisini artırıyor. Saatlik tahminlere göre öğleden sonra başlayan sağanak yağış, akşam ve gece saatlerinde de devam edecek. Rüzgarın zaman zaman saatte 65 kilometreye ulaşması beklenirken, geceye doğru hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düşecek.

Cuma günü Konya genelinde soğuk hava ve yağış etkili olacak. Gece saatlerinde yağmur görüleceği tahmin edilirken, sabah saatlerinden itibaren yağışın karla karışık yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor. Günün ilerleyen saatlerinde çok bulutlu bir hava hakim olurken, akşam saatlerinde parçalı bulutlu bir gökyüzü öngörülüyor. Sıcaklık gün içinde en fazla 6 dereceye çıkarken, gece saatlerinde -2 dereceye kadar gerileyecek.

Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu tahminlerine göre 9 Ocak Cuma günü Konya'da karla karışık yağmurlu hava etkili olacak. Cumartesi günü rüzgarlı bir hava beklenirken, pazar günü kuvvetli yağmur görülecek. Pazartesi ve salı günleri ise Konya'da kar yağışı bekleniyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi öngörülüyor.

Yetkililer, kuvvetli rüzgar, ani sıcaklık düşüşü, karla karışık yağmur ve buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

KONYA OKULLAR TATİL Mİ?

9 Ocak Cuma günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.