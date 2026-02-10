Haberler

Konya okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Konya'da okul yok mu (KONYA VALİLİĞİ)?

Güncelleme:
Konya'da etkili olması beklenen karla karışık yağmur ve soğuk hava nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler "Konya okullar tatil mi?", "4 Şubat Çarşamba Konya'da okul var mı?" sorularına yanıt ararken, Konya Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.

Konya'da 4 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Konya okullar tatil mi?", " Konya Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde aranırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

KONYA HAVA DURUMU
Konya'da 4 Günlük Hava Raporu

Konya'da hava durumu bu hafta soğuk ve değişken. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre haftanın ilk günü güneşli bir başlangıç yapacak olan Konya'da pazartesi yağmur ihtimali bulunuyor. Salı ve çarşamba günlerinde bulutlu gökyüzü hakim olacak. Perşembe günü ise tekrar güneşli ve açık bir hava bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklıklar düşerken gündüz sıcaklıkları artış eğiliminde seyrediyor. Bu değişken hava, yerel günlük yaşamı etkileyecek.

KONYA OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
