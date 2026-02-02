Konya okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Konya'da okul yok mu (KONYA VALİLİĞİ)?
Konya'da etkili olması beklenen karla karışık yağmur ve soğuk hava nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler "Konya okullar tatil mi?", "3 Şubat Salı Konya'da okul var mı?" sorularına yanıt ararken, Konya Valiliği'nden yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor.
Konya'da 3 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Konya okullar tatil mi?", "Konya Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde aranırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.
KONYA HAVA DURUMU
KONYA
3 ŞUBAT SALI: Konya ovasında sisli ve puslu bir sabahın ardından parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 5 ile -3 derece arasında.
4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Rüzgarın kuzeyden esmesiyle soğuk hava iyice hissedilecek. Gündüz sıcaklığı 4 derece.
5 ŞUBAT PERŞEMBE: Kapalı bir hava hakim. Kar yağışı beklenmese de nemli ve soğuk hava üşütecek. Sıcaklık en yüksek 3 derece.
6 ŞUBAT CUMA: Az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Gece dondurucu soğuk (-6°) devam ederken gündüz sıcaklığı 6 dereceye çıkacak.
KONYA OKULLAR TATİL Mİ?
3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.