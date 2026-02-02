Konya okullar tatil mi, 3 Şubat Salı Konya'da okul yok mu (KONYA VALİLİĞİ)?

Konya'da 3 Şubat Salı günü okulların tatil olup olmadığı gündemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Olumsuz hava koşulları sonrası "Konya okullar tatil mi?", "Konya Valiliği 9 Ocak için tatil kararı aldı mı?" soruları yoğun şekilde aranırken, gözler valilikten gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi.

KONYA HAVA DURUMU

KONYA

3 ŞUBAT SALI: Konya ovasında sisli ve puslu bir sabahın ardından parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklık 5 ile -3 derece arasında.

4 ŞUBAT ÇARŞAMBA: Çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor. Rüzgarın kuzeyden esmesiyle soğuk hava iyice hissedilecek. Gündüz sıcaklığı 4 derece.

5 ŞUBAT PERŞEMBE: Kapalı bir hava hakim. Kar yağışı beklenmese de nemli ve soğuk hava üşütecek. Sıcaklık en yüksek 3 derece.

6 ŞUBAT CUMA: Az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Gece dondurucu soğuk (-6°) devam ederken gündüz sıcaklığı 6 dereceye çıkacak.

KONYA OKULLAR TATİL Mİ?

3 Şubat Salı günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.